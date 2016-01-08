IŞİD militanı annesini öldürdü

Suriye’nin Rakka kentinde, Ali Saqr adlı IŞİD militanı, annesi Leena Al-Qasem’i infaz etti

Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre; Radikal İslamcı terör örgütü IŞİD’in vahşetlerine bir yenisi daha eklendi. Pazartesi günü yaşanan korkunç olayda, 20 yaşındaki Ali Saqr, 45 yaşındaki annesi Leena Al-Qasem’in infazını bizzat kendi elleriyle gerçekleştirdi.

İnfazın insanların postane binası önünde toplanmasının ardından gerçekleştirildiği, birçok kişinin ise korkudan görüntü alamadığı belirtiliyor.

İnfaz kararını şeriat mahkemesi verdi

Korkunç olay için önce kadın zorla meydana getirildi. Ardından IŞİD şeriat mahkemesinin kararıyla kadının infaz edileceği ilan edildi ve infaz için Ali Saqr devreye girdi.

Kararın okunmasının ardından Ali Saqr, elindeki uzun namlulu silahla kafasına ateş ederek annesini öldürdü.

IŞİD’in sözde başkenti Rakka’nın yakınındaki küçük bir yerleşim merkezinde gerçekleşen olay, herkesin kanını dondurdu.

Örgüt, daha önce de Rukiye Hasan adlı Suriyeli gazeteciyi başını keserek infaz etmişti. Hasan, Rakka'dan haber geçen ilk kadın gazeteci olarak biliniyordu.