IŞİD militan toplamak için telefon numarası yayımladı

Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) yeni militan adaylarının kendilerine daha rahat ulaşabilmesi için bir telefon numarası yayımladı.

IŞİD'in Arapça gazetesi Al-Naba, yeni sayısında örgütün çağrı numarasını içeren posterine bir hafta arayla ikinci defa yer verdi.

BBC İzleme Servisi'nin edindiği bilgiye göre posterde, "Çağrıyı yanıtlayın (cihat için)" ifadeleri yer alırken 'örgüte katılmayı düşünenlere verdikleri numarayı arayarak asker alma birimiyle görüşmeleri' çağrısında bulunuldu.

İlanda bu numaraya nasıl ulaşılacağı tam olarak anlatılmazken Telegram uygulaması kullanan IŞİD destekçileri, verilen numaranın IŞİD'in Suriye'de kullandığı bir sabit hat olduğunu açıkladı.

IŞİD'in telefon numarası yayımlaması son derece sıradışı bir durum.

Örgüt Mayıs başında yine "Çağrıyı yanıtlayın" sloganıyla bir cihatçı marş yayınlayarak Müslümanları kendi saflarına katılmaya davet etmişti.

IŞİD, Al-Naba gazetesindeki bir makalede ise Deyrizor'da 425 genç erkeği saflarına kattığını yazdı.

IŞİD'in yeni savaşçılar için çağrı yapmasının arkasında, Irak'taki Musul ve Suriye'deki Rakka kentleri başta olmak üzere birden fazla cephede savaşmalarından ötürü ortaya çıkan acil asker ihtiyacı olduğu düşünülüyor.

Bu arada IŞİD bağlantılı Naşir Haber Ajansı, örgüt propagandası için Instagram'da bir hesap oluşturdu.

Instagram ise hesabın, kuralların ihlal ettiği gerekçesiyle kapattı.

Hesaptan kapatılmadan önce bir IŞİD videosu paylaşıldı.