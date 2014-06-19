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Dünya

IŞİD, Michelle Obama’yla dalga geçti

IŞİD, Michelle Obama'nın Nijerya’da kaçırılan kızların evlerine dönebilmeleri için elinde tuttuğu kağıt ile yaptığı çağrıyla, sosyal medyada dalga geçti

19 Haziran 2014 14:48

ABD Başkanı Barack Obama’nın eşi Michelle Obama'nın, Boko Haram'ın Nijerya'da kaçırdığı kızların sağ salim evlerine dönebilmeleri için elinde tuttuğu kağıt üzerine yazılı "Kızlarımızı geri getirin" fotoğrafını ti'ye alan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanları, dijital ortamda Michelle Obama'nın elinde tutulu kağıttaki yazıyı 'Humvee'mizi geri getirin' olarak değiştirdi. 

IŞİD, Irak askerlerinin arkalarında bırakarak kaçtığı Amerikan askeri arazi aracı Humvee'lere el koymasına gönderme yapılan mesajı sosyal medyada paylaştı.

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