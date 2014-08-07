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Dünya

IŞİD, Mahmur'un Arap bölgesinde ilerliyor

Irak Şam İslam Devleti ve Kürtler arasında çıkan çatışmalar sürerken IŞİD, Mahmur'un Arapların yaşadığı bir bölgesini ele geçirdi

07 Ağustos 2014 21:29

Irak İslam Şam Devleti (IŞİD) ile Kürtler arasında yaşanan çatışmalar sonucunda, Mahmur'un Sunni Arapların yaşadığı ve "Aşağı Mahmur" olarak bilinen bölgesinin bir kısmı IŞİD'in eline geçti. 

Radikal.com.tr'den İdris Emen'in haberine göre, dün akşamdan beri IŞİD ile Kürtler arasında yaşanan çatışmalar sonucunda Sünni Arapların yaşadığı "Aşağı Mahmur" olarak bilinen bölgedeki Mahmur kasabası IŞİD’in eline geçti. 

T24'ün bölgedeki kaynakları, IŞİD ile Kürtlerin yaşadığı "Yukarı Mahmur" arasında yaklaşık 10 km mesafe olduğunu belirtirken PKK'ya bağlı HPG güçlerinin Mahmur Kampı'nın da bulunduğu Kürt bölgelerinde mevzilenmeye devam ettiğini aktardı.

Erbil'e yakınlığı nedeniyle Kürt güçleri için stratejik öneme de sahip Mahmur'daki sivil Kürt halkının çoğu güvenlik sebepleriyle Erbil'e göç etmişti. 

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