IŞİD'in saldırdığı Mahmur Kampı boşaltılıyor!

Mahmur Kampı, IŞİD militanlarının Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı güneydeki Musul'un Mahmur ilçesine saldırmasının ardından boşaltılmaya başlandı.

Büyük bir çoğunluğunu 90’lı yıllarda Türkiye’den Irak Kürdistanı’na göç eden Kürtlerin oluşturduğu Mahmur Kampı IŞİD saldırısı nedeniyle boşaltılıyor.

HDP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Gür’ün de doğruladığı boşaltma kapsamında, yaklaşık 15 bin Mahmur Kampı sakini oluşturulan güvenli koridordan Erbil’e ulaştırılmaya çalışılacak.

Hürriyet’ten Onur Konuralp’in ulaştığı Mahmur Kampı yetkilileri, kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan grubun tahliyesinin büyük ölçüde tamamlandığını; Kandil’den gelen PKK’lılar ile kampın güvenlikten sorumlu birimlerinin de bir savunma gücü oluşturduğu bilgisini verdi.

Erbil’de IŞİD tedirginliği

IŞİD Irak Kürdistan bölgesinin başkenti konumundaki Erbil’e dayandı. IŞİD saldırısından kaçan Türkmenlerin kaldığı kampları görmek için Erbil’e geçen Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun Erbil’de yaşanan IŞİD tehdidine tanıklık etti.

Erbil havaalanına gelen diplomatik kimlikler burada IŞİD tehdidine karşı Kürdistan bölgesi yönetimi yetkilileri tarafından uyarıldı. Erbil’e gelen Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar da burada Kürdistan emniyeti yetkilileri tarafından “IŞİD Erbil’i tehdit ediyor. Risk var. Mümkünse güvenliğiniz açısından dönmeniz faydalı olur” denilerek uyarıldı.

IŞİD tehdidinden kaçan Türkmenlere yapılan yardımları yerinde görmek için Erbil’e gelen Akar ve beraberindeki heyet geri dönüş uçağında yer bulamayınca geceyi Erbil’de geçirmek zorunda kaldı. Erbil’e çok yakın noktalarda IŞİD ile Kürdistan bölgesel yönetimi güçleri arasında şiddetli çatışmalar devam ediyor. IŞİD’in Musul’a girmesinin ardından buradan kaçarak Erbil’e yakın noktalarda kamplara yerleştirilen Türkmenlerin de bulunduğu kampa IŞİD’in tehdidi altında olduğu kaydedildi. Yerel kaynaklar IŞİD güçlerinin bu kamplara çok yakın noktalara kadar ilerleme sağladığını, yer yer çatışmaların devam ettiğini ancak henüz kamplara ulaşamadığını belirtti.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin de IŞİD’in Erbil tehdidinin ardından kendi güçlerini koordine etmek için cephelere gittiği öğrenildi. Normal zamanlarda çok hareketli olan Erbil IŞİD tehdidi nedeniyle sessizliğe bürünürken, herkes de gergin bekleyiş devam ediyor.