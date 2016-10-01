IŞİD mağduru kadınlar için Dohuk’ta enstitü kuruluyor

Almanya'nın Baden Württemberg eyaleti, IŞİD'in elinden kurtulmayı başaran travma geçiren kadınlara yönelik başlattığı projenin ikinci ayağını uygulamaya geçiriyor. Projenin ilk ayağında Baden Württemberg Eyaleti 2015 yılında çoğu Şengal Bölgesi'nden çok sayıda Ezidi ve Hristiyan kadını Almanya'ya getirerek travma tedavisi sunmuştu. Bin 100 kadın Almanya'ya gelerek travma tedavisi görürken, projenin ikinci ayağı başlıyor. Kadınlara yerinde tedavi hizmeti sunulması amacıyla Dohuk'ta bir enstitü kuruluyor. Baden Württemberg eyaletinin başlattığı, dört yıl sürecek projenin sorumlusu Villingen-Schwenningen Yüksek Okulu'ndan psikolog Jan İlhan Kızılhan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada, Almanya'ya tedavi amacıyla getirilen kadınların yaşadıkları travmanın yanı sıra bir de uyum sorunu yaşadığını, bu nedenle amaçlarının travma yaşayan kadınları yerinde tedavi etmek olduğunu vurguluyor.

Dohuk'ta psikoterapist yetiştirilecek

Baden Württemberg Eyaleti'nin hem Irak hükümeti, hem de Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile işbirliğine giderek Dohuk'ta bir enstitü kuracağını söyleyen Kızılhan, "Dohuk'taki üniversiteye bağlı olacak bu enstitüde savaş ve kriz bölgesinden kaçan Ezidi, Hristiyan ve Şii kadınlara travma tedavisi sunabilecek psikoterapistler yetiştirilmesi hedefleniyor” diyor. Kızılhan enstitünün kurulması çalışmaları için önümüzdeki hafta Dohuk'a giderek yetkililerle görüşeceğini, enstitünün ilk öğrencilerinin 2017 Mart'ında eğitime başlayacağını belirtiyor. Enstitüde ilk aşamada 30 öğrenciye, psikoterapi ve psikotravmatoloji alanında üç yıllık eğitim verileceğini, Almanya'dan alanında ünlü profesör ve doktorların enstitüde ders vereceğini belirten Kızılhan. "Öğrenciler yılda iki kez de buraya, Almanya'ya gelerek, Stuttgart ve Tübingen Üniversiteleri'nde eğitim alacak. Psikoterapi eğitiminin Almanya'da nasıl olduğunu yerinde görecek” diyor. Üç yıllık eğitimin sonunda öğrencilerin Bachelor diploması alacağını söyleyen Kızılhan, şu ana dek 60'a yakın başvurunun olduğunu, bu kişiler arasında eleme yapılacağını vurguluyor.

Hedef on yıl içinde bin 600 terapist yetiştirmek

Amaçlarının orta vadede Dohuk ve çevresindeki mülteci kampları ve hastanelerinde savaş mağduru kadınlara travma tedavisi sunulması olduğunu söyleyen İlhan Kızılhan, "Bu terapistler şiddet ve cinsel istismar mağdurlarına ana dillerinde, kültürlerinde eğitim verecek. Hedef on yıl içinde bin 600 terapist yetiştirmek” diyor.

Bölgede sadece IŞİD teröründen kaçan Ezidi kadınların olmadığını, Şii ve Hristiyan kadınların da aynı şekilde şiddete maruz kaldığını söyleyen Kızılhan, ancak en mağdur durumda olanların Ezidiler olduğuna işaret ediyor.

Bin 100 kadın Almanya'da travma tedavisi gördü

Baden Württemberg Eyaleti'nin 2015'de başlattığı projenin sorumlusu olan psikolog Jan İlhan Kızılhan, projenin ilk ayağında Almanya'da bin 100 Ezidi ve Hristiyan kadın getirdiklerini, kadınların iki yıl boyunca travma tedavisi gördüğünü hatırlatıyor. Tedaviye genç kızların daha açık olduğunu söyleyen Kızılhan, şöyle konuşuyor:

"Almanya'ya tedavi amacıyla gelen bazı kadınlar kendilerini buna henüz hazır hissetmiyor. Çünkü akrabaları, kardeşleri, babaları, anneleri hala IŞİD'in elinde. Bunun yanı sıra kadınların buraya alışmaları da zaman alıyor. Bu kadınlar şiddet görmüş, cinsel istismara maruz kalmış. Dolayısıyla özellikle yaşı büyük olanların dini ve kültürel olarak bunu kabul etmeleri, bununla yaşamaları onlar açısından çok zor bir durum. Dolayısıyla kadınların tedaviye başlamak için hazır olmaları gerekiyor. Travma sadece ilaç tedavisi uygulanarak yapılan bir tedavi değil. Bazı hastaların tedavisi için iki, üç yıl beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. Buraya getirdiğimiz kadınlar dilerlerse tedavinin ardından Almanya'da oturum hakkına da sahip olabiliyor. Hukuki olarak böyle bir hak tanınıyor onlara. Çoğu dönmek istemiyor çünkü bölgede çatışmalar sürüyor, savaş devam ediyor.”

Dohuk ve çevresinde travma yaşayan bin 400 kadın var

Halihazırda savaştan kaçarak Dohuk ve çevresindeki mülteci kamplarına yerleşen ve travma geçiren bin 400 kadın tespit ettiklerini söyleyen psikolog Jan İlhan Kızılhan, sadece Dohuk değil Irak'ın farklı noktalarında ve Suriye'de de enstitüler kurulmasını ve savaş mağdurlarını tedavi edecek psikoterapistlerin yetiştirilmesi gerektiğini kaydediyor. "Ortadoğu'da savaşlar sürekli sürdüğü için travma nesilden nesile geçiyor” diyen Kızılhan, savaşın yanı sıra Ortadoğu ülkelerinde kadınların evde de şiddet gördüğünü belirtiyor ve ekliyor: "Ataerkil yapı nedeniyle Avrupa'da kadınların sahip olduğu standartlarda bir hayat sürmüyorlar. Biz enstitüde bu nedenle psikoterapist yetiştirmenin yanı sıra insanları bilinçlendirmek için toplantılar yapacağız. Bölgenin buna ihtiyacı var.”