IŞİD lideri Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen bir ses kaydı yayınlandı

IŞİD lideri Ebu Bekir Bağdadi'ye ait yeni bir ses kaydının yayınlandığı belirtildi. Bağdadi'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydında, Teröre Karşı İslam İttifakı ve İsrail hedef alındı. Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen son sesli mesaj bundan 7 ay önce yayınlanmıştı.

Suudi Arabistan’da aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeyle birlikte ‘Teröre Karşı İslam İttifakı’ oluşturulduğu açıklanmıştı. Bağdadi’nin bu ittifakla ilgili “Eğer İslami bir koalisyon olsaydı, Filistin’in özgürleştirilmesini ve Yahudilerin öldürülmesini hedeflerlerdi” dediği açıklandı.

"İki türlü de kazanacağız: Ya cennet, ya zafer”

Radikal’in haberine göre IŞİD'in mesajlarını yayınlayan sosyal medya hesaplarından, örgütün lideri Ebubekir Bağdadi’ye ait olduğunu belirttikleri bir sesli mesaj yayınlandı. Suudi Arabistan liderliğindeki 'Teröre karşı İslam İttifakı'nın eleştirildiği mesajda, “Eğer İslami bir koalisyon olsaydı, Filistin’in özgürleştirilmesini ve Yahudilerin öldürülmesini hedeflerlerdi” dendi.

Kayıtta “Allah’ın ona ibadet edenlere zaferi kazandıracağına emin olun. İyi haber şu ki, devletimiz iyi gidiyor. Ona karşı savaş yoğunlaştıkça, devletimiz daha da saflaşıyor ve dayanıklı hâle geliyor” ifadeleri geçti. IŞİD’in takipçilerine korkmamaları öğüdünde bulunulan mesajda “İki türlü de kazanacağız: Ya cennet, ya zafer” deniyor.

İsrail'e tehdit

İsrail'in Haaretz gazetesi ise Bağdadi'nin İsrail'e yönelik tehditlerini aktardı. Ses kaydında Bağdadi, IŞİD militanlarının İsrail'e saldıracağını açıkladı. Mesajda, 'Allah'ın yardımıyla, size her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. İsrailliler yakında bizi Filistin'de görecek. Haçlıların bize karşı olan savaşı çok sürmeyecek. İsrail Filistin'i unuttuğumuzu, onların dikkatimizden kaçtığını düşünüyor. Biz Filistin'i bir an bile unutmadık. Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen son sesli mesaj bundan 7 ay önce yayınlanmıştı.