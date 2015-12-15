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Türkiye 'Teröre Karşı İslam İttifakı'na dahil oldu

İran, Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan ittifakta yer almıyor

15 Aralık 2015 10:07

Suudi Arabistan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 33 ülkeyle birlikte 'Teröre Karşı İslam ittifakı' oluşturduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan devlet televizyon kanalı Arabiya TV, oluşturulan askeri ittifaka dahil olan ülkelerin arasında Mısır, Ürdün, Katar ve Pakistan'ın da bulunduğunu belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı da, merkezi Suudi Arabistan'da bulunacak olan askeri ittifakın uluslararası örgütler ve küresel ittifaklarla koordinasyon içerisinde hareket edeceğini vurguladı.

Savunma Bakanı Prens Muhammed bin Selman, 'Teröre karşı İslam ittifakı' olarak adlandırılan yeni yapının sadece Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı değil, karşılaşılan tüm 'terörist' gruplara yönelik olarak mücadele edeceğini belirtti.

Suudi Arabistan'dan yapılan açıklamada, "Katılımcı ülkeler Suudi Arabistan öncülüğünde askeri bir ittifak kurulmasını onayladı. Operasyon merkezi Riyad'da olacak" deniliyor.

Açıklamada ittifakın amacı ise "Mezhebi ya da adı ne olursa olsun tüm kötülüklerden İslam halkını korumak" olarak tanımlandı.

Şii İran, Suudi Arabistan öncülüğünde oluşturulan ittifakta yer almıyor.

ABD, son aylarda özellikle Körfez ülkelerinin IŞİD'e karşı askeri anlamda daha etkin bir rol oynaması gerektiğini ifade ediyordu.

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