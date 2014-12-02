T24 LogoT24 Logo
Dünya

'IŞİD lideri Bağdadi'nin eşi ve oğlu gözaltına alındı'

Lübnan ordusu, terör örgütü El Bağdadi'nin eşlerinden biri ile oğlunun gözaltına alındığını duyurdu

02 Aralık 2014 11:51

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin eşlerinden biri ile oğlunun Lübnan'da gözaltına alındığı iddia edildi. 

Lübnan güvenlik yetkilileri IŞİD liderinin eşi ile oğlunun Suriye sınırında gözaltına alındığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer, Bağdadi'nin eşinin uyruğu ve ismiyle ilgili açıklama ise yapmadı.

Lübnan gazetesi Es Safir, Bağdadi'nin eşi ve oğlunun gözaltına alınma operasyonunun yabancı istihbarat örgütleriyle yapılan işbirliği sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü. 

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin geçtiğimiz ay Irak'ta ABD hava operasyonunda öldürüldüğü de iddia edilmişti.

 

ETİKETLER

ışidliderbağdadieşigözaltılübnanes safirsuriye sınırılübnan ordusu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24