'IŞİD lideri Bağdadi'nin eşi ve oğlu gözaltına alındı'

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin eşlerinden biri ile oğlunun Lübnan'da gözaltına alındığı iddia edildi.

Lübnan güvenlik yetkilileri IŞİD liderinin eşi ile oğlunun Suriye sınırında gözaltına alındığını açıkladı.

Lübnanlı yetkililer, Bağdadi'nin eşinin uyruğu ve ismiyle ilgili açıklama ise yapmadı.

Lübnan gazetesi Es Safir, Bağdadi'nin eşi ve oğlunun gözaltına alınma operasyonunun yabancı istihbarat örgütleriyle yapılan işbirliği sonucu gerçekleştiğini ileri sürdü.

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin geçtiğimiz ay Irak'ta ABD hava operasyonunda öldürüldüğü de iddia edilmişti.