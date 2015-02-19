IŞİD Libya'da nasıl güçlendi?

Mısır'ın Birleşmiş Milletler'e Libya'da güç kazanan Irak Şam İslam Devleti'ne (IŞİD) karşı Irak ve Suriye'de olduğu gibi ortak hareket edilmesi çağrısında bulunmasının ardından gözler Libya'ya çevrildi. Analist Muhammed el Jahr, BBC radyosunun Newshour programında IŞİD'in kendi polisi, vergi sistemi, mahkemeleri olduğunu ve Libya yönetiminin herhangi bir varlığının olmadığını söyledi.

Uluslararası camia tarafından tanınan ve Tobruk'a çekilmeye zorlanan iktidarın karşısında, Trablus merkezli isyancı gruplar arasında siyasi paylaşılan bölgeler var. Doğudaki Derna kenti ise IŞİD'in kalesi olarak biliniyor.

Pazar günü 21 Hristiyan Mısır vatandaşının IŞİD tarafından Libya'da kafaları kesilerek öldürüldüğünü gösteren bir videonun yayınlanmasının ardından ise Mısır'ın Derna'daki IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenlediği açıklandı.

Jahr, Derna'da yaşayanların desteklemedikleri IŞİD yönetimi altında zor zamanlar geçirdiklerini söylerken, şu anda buna bir de hava saldırılarının bedelinin eklendiğini ifade ediyor.

Jahr'ın Derna'dan aldığı bilgiye göre Mısır'ın ve Libya jetlerinin hava saldırılarının IŞİD'in kentteki liderlerinin ve üyelerinin evlerini de hedeflemiş ve sivil ölümler de yaşanmış.

Mısır hava saldırılarında IŞİD'e ait Libya'da bulunan kampların, eğitim sahalarının ve silah depolarının vurulduğunu söylemişti.

Atlantik Konseyi isimli ABD merkezli düşünce kuruluşuna rapor hazırlamak üzere kente girdiğini ifade eden Jahr, şu anda Tobruk'tan Derna'ya girmeye çalışmanın çok riskli olduğunu söylüyor.

'IŞİD Derna'yı tamamen kontrol ediyor'

Jahr, IŞİD'in kenti tamamen kontrol edip etmediği sorusuna ise şu yanıtı veriyor:

"(Derna'da IŞİD'in) kendi polisi, vergi sistemi, mahkemeleri var ve (Libya yönetiminin) herhangi bir varlığı yok. Dolayısıyla evet, Derna'da kontrol tamamen onlarda ve bir emirlik bir İslam Devleti şehri nasıl olursa o şekilde bir model oluşturmuş durumdalar."

Jahr şehrin hiçbir yerinde Libya yönetimi bayrağının görülmediğini söylüyor.

Jahr, IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin Libya'da bir emirlik kurmak üzere, Yemenli bir cihatçıyı Musul'dan bu ülkeye gönderdiğini ve bu yabancı savaşçının verilen görevi yerine getirdiğini söylüyor.

Son haftalarda Derna içinden konuştuğu kişilerin kendisine grubun kentteki varlığını iyice görünür hale getirdiğini, artık şehirdeki hoparlörlerden insanlara namazlarını evde değil camide kılma çağrısı yaptıklarını aktarıyor.

Jahr, namaz vakitlerinde dükkânını kapatmayan esnafın görevli IŞİD üyelerinde cezalandırıldığını da ekliyor.

IŞİD Derna'da nasıl güç kazandı?

Jahr'a göre, kentte daha önce aşırıcı grupların oluşturduğu bir ağ mevcutmuş. Ancak IŞİD kentte tutunmaya başladığında bu grupların örgüte bağlılık bildirdiğini söylüyor.

Jahr kentte şu anda IŞİD grubunun yanı sıra Derna Mücahitler Konseyi isimli bir grubun daha olduğunu, daha Libyalı kabul edilebilecek bu grubun IŞİD gibi Tobruk'ta bulunan uluslararası arenada tanınan hükümete karşı olduğunu ve farklılıklarına rağmen her iki grubun da düşmanlarının ortak olduğunu söylüyor.