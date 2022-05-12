IŞİD'li kadının bıçaklı cihat videosu Millet Bahçesi'nde çekilmiş!

IŞİD yapılanmasına dahil olan ve çektiği videoda elinde bıçakla şeriata karşı çıkanları ölümle tehdit eden ifadeler kullanan Handan* isimli kadının, videoyu Başakşehir Millet Parkı'nda kaydettiği ortaya çıktı.

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre, videonun yayınlanmasının ardından İstanbul'da düzenlenen bir operasyonla gözaltına alınan Handan, videonun Başakşehir Millet Parkı'nda çekildiğini itiraf etti.

Abdullah adlı kişiyle Başakşehir’deki Millet Bahçesi'ne giden Handan, Terörle Mücadele (TEM) ifadesinde şu ifadelere yer verdi:

"Millet Bahçesi'nde elimde bıçakla fotoğraf ve video çektik. Videoda ‘bıçağı göstererek kimseden korkmadığımı, şerefim ve namusum üzerine ölmeye hazır olduğumu’ söyledim. Bıçağı göstererek kadınları aldatanları bu şekilde kesmeye hazır olduğumu da söyledim.

Abdullah bizi biraz geride bekledi. Video çekimi bitince arabaya bindik. Çocuğum halen uyuyordu. Araca bindiğimde Abdullah bıçağı yeniden benden aldı. Oradan çıktık Abdullah bizi Fatih camiine götürmek istediğini söyledi. Çocuğum arabada uyuyordu ve saat geç olduğunu söyledik. Fatih Caminde dükkanların olduğu yere götürdü bizi. Çocuğumu da uyurken kucağımda tutuyordum. Bizi de arabadan indirdi. Demet’le* banklara oturduk. Çocuğum kucağımdaydı.

Biz otururken yanımıza daha sonra beraber yakalanacağımız Y.Ş. ve A.Y. isimli iki erkek şahıs geldi. Bu şahıslar bizi kontrol ettiler. Çünkü onların Rukye götürdükleri evlerden birinde kalan kız kaçmış, onu arıyorlarmış. Bizim onlar olmadığımızı anladılar."

Handan adlı kadın, geçen günlerde örgüt üyeliğinden tutuklu bulunduğu davadan beraat etti.

Haberde * işareti ile verilen isimler değiştirilmiştir.