"IŞİD'li babanı affedebilir misin?"

Nada Fedulla, 2015 yılında, IŞİD üyesi olan babası tarafından Endonezya'dan Suriye'ye götürüldü.

Suriye'ye götürülmeden önce okula gidiyordu. En büyük hayali doktor olmaktı. Ama Suriye'de IŞİD'in hakimiyetindeki topraklarda bu hayaller yıkıldı.

IŞİD'in hakimiyetinin bitmesiyle babasıyla birlikte yakalandı.

BBC'den Quentin Sommerville'e konuşan Nada'nın babası "Ailemi Suriye'ye götürmek hayatımın en büyük hatasıydı" diyor.

Nada'nın babası,"Bu normal bir hata değil ki Kürtleri ve Arapları öldüren, ezidileri köleleştiren bir terör örgütüne katıldın" denilince "Evet ama mahkemeye çıkmak zorundayız, şu an burada (hapiste) iki yıldır ne yaptığımızı bilmiyorum. Hatta belki üç belki 4 yıl bekleyenler var. Hiçbir gelişme yok" yanıtını veriyor.

Sommerville'nin "Endonezya'nın seni kabul etmesi gerektiğini düşünüyor musun?" sorusuna ise "Bilmiyorum, Endonezya'dan kimse gelip benimle konuşmadı" dedi.

Nada ise "Babanı affedebilecek misin?" sorusuna "Evet... Herkes gibi o da hata yapabilir." diyor.

Babasının yaptıkları için kendisinden özrü dilediğini söyleyen Nada, "Bir şeyleri düzeltmeye çalışsa da şu an hapiste olduğu için eli kolu bağlı..." diye konuştu.

Nada "Endonezya'dan ayrılırken seni nasıl bir şeyin beklediğinden haberin var mıydı?" sorusuna "buraya geleceğimizi bilmiyordum, doktor olmak, okumak istiyordum" yanıtını veriyor.

"IŞİD'e baktığımızda birtakım şiddet eylemleri akla geliyor; kafa kesmeler, zalimlikler, çatışmalar... Bunlardan herhangi birine tanıklık ettin mi?" sorusuna Nada, "Bazen ailemle alışveriş yaparken gittiğimde insanları sokakta katlediyorlardı. İnsanlar görsün diye bunu sokakta yapıyorlardı" ifadeleriyle cevap veriyor.

Nada, IŞID üyelerinin bu eylemlerine tanıklık ettiğini söylüyor.

Nada, "Endonezya'daki insanlara bir sözün var mı, eve dönmek istiyor musun?" sorularına, "Evet, burada çok yoruldum. Eğer insanlar bizi affederlerse minnettar oluruz"