'IŞİD küresel koalisyon kuramaz'



Ortadoğu uzmanı Profesör Udo Steinbach, Deutsche Welle'ye verdiği mülakatta El Kaide'nin Suriye'deki uzantısı Nusra Cephesi ya da Filipinlerde faaliyet gösteren Ebu Seyyaf gibi örgütlerin küresel koalisyon kurma ihtimalinin zayıf olduğunu söyledi.

Steinbach, “Bütün bu örgütler arasındaki kafadarlığa rağmen şeklen büyük bir şebeke kurmaları beklenemez. Aynı ideolojiyi taşıyor, aynı cihatçı anlayıştan besleniyorlar. Mensupları kendi toplumlarının dışında kalmış, fakir bölgelerin insanları. Bu bataklıkta yeşermeye elverişli bir ortamın ürünü oldukları malum” diye konuştu.

Steinbach, bölge hükümetlerini kendine biat etmeye çağıran IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin münferit terör grupları arasında birleştirici rol oynayıp oynayamayacağı şeklindeki soruyu ise şöyle yanıtladı:

“İşbirliği yapabileceklerini tasavvur edemiyorum. Çünkü terör faaliyetlerini yoğunlaştırdıkları bölgeler birbirinden kopuk ve farklı. Aynı zamanda aralarında husumet ve rekabet de var. Buna IŞİD ile Nusra Cephesi'nin Suriye'deki bölünmeleri sırasında tanık olduk. Önce birlikte hareket ettiler, sonra aniden düşman kesildiler.”

"El Kaide itibar kaybetti"

El Kaide'nin terör örgütleri nezdinde itibar kaybettiğini ve IŞİD'in gölgesinde kaldığını ifade eden Alman uzman sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gerçekten de El Kaide'nin diğer militan örgütlerce örnek alındığı artık söylenemez. El Bağdadi'nin şimdiye kadar yaptıkları ve yapmakta oldukları çok daha cazip geliyor. Ölçüsüz radikalleşme ve barbarlaşma üzerinden taraftar topluyor.”

Alman uzman Udo Steinbach, vahşi yöntemlere başvurmasının IŞİD'in nüfuz alanını sınırladığı görüşünü savunarak “Yerli militanları kapsayan bir terör örgütleri ittifakı kurulduğu takdirde IŞİD'in ne kadar çabuk çöküp çözüleceğine hep birlikte tanık olacağız. Çünkü bölge halkının kahir ekseriyeti ne IŞİD'i ne de radikalleşmeyi tasvip ediyor. Faaliyet alanlarında yaşayan halklar çabuk birleşir ve askeri güçlerini iyi organize ederlerse IŞİD'i askeri bakımdan alt edeceklerdir” değerlendirmesinde bulundu.

"Hava harekatı yetmez"

Steinbach, ABD'nin IŞİD tehlikesine tepki göstermekte mütereddit davranmasını da eleştirdi. Kara birlikleriyle müdahale edilmediği takdirde IŞİD'in dize getirilemeyeceğini ve havadan yapılan bombardımanın sadece destekleyici rol oynayabileceğini söyleyen Steinbach, kara harekatına yabancı ülkelerin değil de sadece örgütün yuvalandığı ülkelerin ordularının katılacağını tahmin ettiğini de sözlerine ekledi.

Önce bölgedeki Kürtlere önemli görevlerin düştüğünü ve peşmergenin IŞİD karşısında kısmen başarılı da olduğunu ifade eden Ortadoğu uzmanı Profesör Steinbach, yeniden göze giren Suriye muhalefetinin Suudi Arabistan ve Ürdün'de askeri eğitim aldığını hatırlattı.

Türkiye'nin büyük askeri gücünü kullandığında bu cephenin karşısında ne IŞİD'in ne de Nusra Cephesi'nin fazla dayanabileceğini belirten Steinbach artan terörün kendileri için de tehlikeli olabileceğini idrak eden İran ile Suudi Arabistan arasında kaydedilen yakınlaşmanın da IŞİD tehdidinin savuşturulmasında önemli rol oynayabileceğini ifade etti.