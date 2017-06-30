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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD kurbanı: Örgütün elinde bin kadın ve çocuk var

IŞİD'den kaçmayı başaran Ezidi Farida Abbas Khalaf, örgütün elindeki Ezidi kadınların "ölçüsüz bir işkenceye" maruz kaldığını söyledi.

30 Haziran 2017 15:23

IŞİD'in zorla esir tuttuğu kadınlardan biri olan Farida Abbas Khalaf, Cenevre'de yaptığı açıklamada örgütün elindeki Ezidi kadınların seks kölesi olarak "ölçüsüz bir işkenceye maruz kaldığını" belirtti. Çatışmaların yaşandığı bölgelerde cinsel şiddetle mücadele eden Mukwege Vakfı'nın düzenlediği etkinlikte konuşan, "IŞİD'i Yenen Kız Çocuğu" adlı kitabın yazarı olan Abbas Khalaf, uluslararası topluma IŞİD'in elindeki kadın ve çocukların kurtarılması için her türlü girişimde bulunma çağrısında bulundu.

IŞİD'in elinden kurtulmayı başaran kurbanlara da seslenen Abbas Khalaf, yaşadıklarını anlatmalarını, kadınların sadece bu sayede yaşadıkları acıları atlatabileceğini, utanç ve suskunluk girdabını kırabileceklerini vurguladı.

Ezidi olan Farida Abbas Khalaf, IŞİD tarafından esir alınmış ve Rakka'da esir pazarında satılmıştı. Dövüldüğünü, kötü muamele gördüğünü ve tecavüze uğradığını anlatan Abbas Khalaf, örgütün elinden kaçmayı başararak Almanya'ya gelmişti. Kongolu doktor Denis Mukwege'nin tedavi ettiği Abbas Khalaf Mukwege'nin tecavüze uğrayan kadınlar için kurduğu, doktorun adını taşıyan vakıftan da destek aldı.

IŞİD Suriye ve Irak'ta kontrolünde olan toprakların büyük bir bölümünü kaybetti. Ancak hala elinde çok sayıda Ezidi kadın ve çocuğu esir olarak tutuyor.

epd/HT/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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