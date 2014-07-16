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IŞİD köylerini ele geçirdi, 500'e yakın köylü Türkiye'ye kaçtı

Suriye sınırına giden T24, IŞİD'in ele geçirdiği Zare köyünden Türkiye'ye kaçan vatandaşlarla konuştu: 8 gün önce baskın yaparak köyü ele geçirdiler

16 Temmuz 2014 17:11

Hikmet Durgun

Şanlıurfa/ Birecik 

Suriye’nin Kobanê bölgesine bağlı Zare köyünün Irak İslam Şam Devleti'nin (IŞİD) eline geçmesiyle IŞİD vahşetinden korkan yaklaşık 500 kişi köylerini terk etti. Köylüler, köylerinin tam karşısında bulunan ve Türkiye tarafında olan Ziyaret köyüne kaçtı.

IŞİD, Kobane kentinde şimdiye kadar birkaç köyü ele geçirirken, bu köylerde yaşayan insanlar köylerini bırakıp kaçıyorlar. Suriye’nin Kobane kentine bağlı Zare köyünden Şanlıurfa'ya bağlı Birecik ilçesinin Ziyaret köyüne 9 çocuğuyla kaçan 42 yaşındaki Muhamed Müslim T24’e kaçış hikayesini anlattı.

 

'Hayvan ve arabalarımıza el koydular,

köyde 3 yatalak hasta kaldı' 

 

Suriye’de iç karışıklık olmadan önce Şam’da yaşadığını ancak yaşanan iç karışıklıktan dolayı köyü olan Zare köyüne geldiğini anlatan Müslim, yaşadıklarını şöyle aktardı: 

”2 yıl önce köyüme geldim, köy sakindir diye. Köyümüz YPG’nin elindeydi, bize herhangi bir baskıları yoktu. Köyde hayvancılık ve tarımla uğraşarak geçimimizi yapıyorduk. Köyde 500 kişi kalıyordu ve bir Kürt köyüydü. 8 gün önce IŞİD güçleri köye baskın yaparak köyü ele geçirdiler. YPG’liler de köyü terk ettiler. Köyü ele geçiren IŞİD önce tüm evlerde arama yaptı ve hepimizin kimliklerine tek tek baktı. IŞİD güçleri bizlere burada artık şeriat yasasının geçerli olduğunu söyledi."

"Hemen hemen hepsi sakallı ve uzun saçlıydılar. İçlerinden bazıları Kürtçe de biliyorlardı. Köyde 30 civarında IŞİD militanı vardı. Köyde yaklaşık 900 küçük ve büyük hayvan vardı ve 80 civarında araba vardı. Hepsine el koydular ve onların denetiminde olan Ceraplus kentine götürdüler. Baktık baya baskı var, biz de 4 gün önce sabah saatlerinde köyü terk edip köyümüzün karşısında olan ve Türkiye sınırında olan Ziyaret köyüne kaçtık. Kaçtığımız köyle akrabalık bağlarımız olduğu için bu köye kaçtık. Yaklaşık 500 kişi kaçtı. Şimdi Zare köyünde yatalak hastası olan 3 yaşlı kişi var, onun dışında kimse korkudan kalmadı.”

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