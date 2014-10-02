IŞİD, Kobanê yakınlarındaki Zorava Tepesi'ne bayrağını dikti

Suriye’nin Kobani kentinde IŞİD militanları ile YPG güçleri arasındaki çatışmalar devam ederken; ilçenin batısında bulunan kilit noktadaki Zorava Tepesi bu sabah IŞİD’in eline geçti. Zorova Tepesi’ni ele geçiren IŞİD militanları Türkiye sınırının hemen karşısındaki bölgeye bayrağını da dikti.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Telabyad ile Gaziantep’in Karkamış ilçesinin karşısındaki Carablus ilçelerinin kontrolünü geçen ocak ayında ele geçiren IŞİD militanları, 20 gün önce bu iki ilçe arasında PYD denetimindeki Kobani’ye saldırı başlattı. Doğu ve batıdan Kobani’ye saldıran IŞİD militanları güzergah üzerindeki köyleri ele geçirince, evlerini terk eden binlerce kişi sınırı aşarak Türkiye’ye sığındı. Hızla ilerleyen IŞİD militanları dünden itibaren Kobani’nin doğusundaki dış mahallelere ulaştı ve ilçe merkezindeki PYD hedeflerine havan ve tank ile top atışları yaptı.

Çatışmalar güneyde yoğunlaştı

Dün gün boyu süren ve gece de aralıklarla devam eden çatışmalar sabah saatlerinden itibaren Kobani’nin güneyinde yoğunlaştı. IŞİD militanları ilçenin güney bölgesinden YPG güçlerine tanklarla top atışı yaptığı, doğu bölgesinde ise havan mermileri ile saldırısını sürdürdüğü görüldü.

Zorava Tepesi IŞİD'e geçti

Kobani’yi hedefleyen IŞİD militanlarının, batı bölgesinde günlerdir hakimiyeti ele geçirmek için çatıştığı Zorava Tepesi’ni de bu sabah ele geçirdi. Suruç’un Karaca Mahallesi’nin karşısında olan ve günlerdir ÖSO’nun da destek verdiği YPG güçleri ile çatışan IŞİD militanları, bu sabah ele geçirdiği Zorova Tepesi’ne bayrağını dikti.

YPG ve ÖSO güçlerinin bölgeden çekildiği görülürken, IŞİD militanlarının denetimi sağladığı Zorova Tepesi’nin karşısında zırhlı araçlarla yoğun önlem alan güvenlik güçleri ise günlerdir çatışmaları yüksek noktalardan izleyen vatandaşları sınır hattına yaklaştırmadı.

Gelişler sürüyor, gidişler yasaklandı

IŞİD’in hedefinde olan Kobani ve çevresindeki köylerden kaçan Suriyeliler ise Türkiye’ye gelmeyi bugün de sürdürdü. Sabah saatlerinden itibaren yüzlerce Suriyeli, yanına aldıkları birkaç parça eşya ile Yumurtalık bölgesinden sınırı geçerek Türkiye’ye sığındı. Sınırı aşan Suriyeliler kayıt işlemleri ve küçük çocukların salgın hastalıklara karşı aşılanmasının ardından otobüs, minibüs ve kamyonlarla Suruç’a taşındı. Suruç’a ulaşan Suriyeliler burada ya yakınlarının yanına gittiği, ya da çadır kentlere yerleştiriliyor.

Kobanê'ye gidişlere izin verilmedi

Öte yandan çok sayıda Suriyeli ise sabah saatlerinden itibaren Mürşitpınar Sınır Kapısı’ndan Kobani’ye gitmek istedi. Ancak, güvenlik güçleri Kobani’de çatışmaların sürdüğü için sınır kapısından geçişlere izin verilmeyeceğini bildirdi. Güvenlik güçleri sınır hattında bekleyen Suriyelilere de zırhlı araçlardan Türkçe’nin yanı sıra Kürtçe ve Arapça anons yaparak Kobani’ye gidilemeyeceğini bildirdi.