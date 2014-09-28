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IŞİD, Kobanê'ye saldırdı

IŞİD, Kürt güçlerinin elindeki Kobanê'ye ağır silahlar ile saldırdı. Bölgede çatışmalar aralıklarla sürüyor

28 Eylül 2014 23:50

IŞİD, hedefindeki Kobanê'ye öğleden sonra havan topları ile saldırdı. Havan toplarının neden olduğu patlamalar sınır hattında tedirginliğe yol açtı. Kobane'de ilk kez ilçe merkezinin hedef alındığı patlamaların ardından sınır hattında önlemler artırıldı.

CNN Türk’te yer alan habere göre, sınır hattında toplanan HDP ve DBP üyeleri tarafından Kobane’ye destek için direniş nöbeti başlatıldı. Zaman zaman güvenlik güçleri ile kalabalık arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, grupta bulunanların attığı taşlardan 2 asker hafif yaralandı. Gerginlik, HDP milletvekillerinin askeri yetkililer ile yaptığı görüşmenin ardından grupta yer alanların sınır hattının gerisine gitmesi ile büyümeden önlendi.

Öte yandan CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı İrfan İnan Yıldız de öğleden sonra beraberindekilerle Kobani sınırındaki Mürşitpınar Sınır Kapısı'na gelerek burada incelemede bulundu.Sınır hattında zafer işaretiyle gazetecilere poz veren Yıldız, 81 ilden toplanan yardımları Suruç’ta kalan Suriyeliler'e teslim ettiklerini ifade etti.

 

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