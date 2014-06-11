'Işid Kerkük'te örgütlenmeye başladı, Telafer'den imdat çağrıları geliyor'

Dün öğle saatlerinde Musul'u ele geçiren IŞİD'in, Suriye ve Irak'ta yarattığı tehlikeye ilişkin Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi'nin Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci, örgütün Suriye Türkmenleri üzerindeki baskısını anlatırken, eski Başbakanlık danışmanlarından Prof. Dr. Mahir Nakip da IŞİD'in Telafer ve Kerkük'e doğru hareketlendiğini ve imdat çağrılarının kendilerine ulaştığını söyledi.

Geçtiğimiz aylarda kurulan Suriye Türkmen Milli Hareket Partisi'nin Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tarık Sulo Cevizci IŞİD'in aylardır Suriye Türkmenleri üzerindeki sistematik baskısını T24'e anlattı:

'Türkmen arazilerinde uyuşturucu ekiyorlar'

''IŞİD, Suriye'ye Nusra'nın bir uzantısı olarak girdi. Örgüt Suriye'de kendine yer bulduktan sonra muhaliflerin elindeki bütün silahları yüksek paralara satın aldı. 5-6 ay sonra bağımsızlığını ilan etti. Ardından Şam ve Irak arasında bir devlet kurma girişimlerini başlattılar. IŞİD bu süreçte çok sayıda Türkmen komutanı kaçırdı. Sadece Halep'te 6-7 komutan kaçırıldı. Yine Lazkiye'den bir komutanı öldürdüler. Celal Bayırlı'nın öldürülmesinin ardından ise Ocak ayında Türkmenlere yönelik katliamlar başladı. Halep'in batısında başlayan savaş daha sonra Carablus, Çobanbey, Bayırbucak bölgesine sıçradı. Bu bölgeleri IŞİD ele geçirdi. Şu an Suriye'de Türkmen bölgelerinin çoğunu ele geçirdi. Türkmenlerin yüzde 50'sinin yaşadığı Rakka ve Halep'teki bölgeler üzerine hakimiyet sağladı. Türkmen bölgeleri Suriye'de ilk kurtarılmış bögleler arasında yer alıyor. Türkmenlerin silahlı gücü zayıf. IŞİD kendine alan yaratmaya çalışırken ilk olarak Türkmenlere saldırmaya başladı. IŞİD'in verimli Türkmen arazilerinde uyuşturucu ekimi başlattığını duyduk. bu bölgedeki toprakların ekime elverişli olması ve hemen denize açılarak Avrupa pazarına ihracat yapabilecekleri bölge olduğundan buralar üzerine ciddi baskı oluşturdular. Dün Çobanbey'e bir operasyon başlattı Özgür Suriye Ordusu. Ve biz gördük ki sahada adam azlığı var. Demek oluyor ki IŞİD Suriye'deki miltanlarını Irak'a kaydırmış.''

Eski Başbakanlık danışmanlarından ve Çankaya Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Mahir Nakip ise, IŞİD'in Şii bölgeleri hariç Musul, Selahaddin Kerkük ve Suriye'nin tamamını içine alan Arap devletinin kurulması gibi bir hedefi olduğunu söyledi. Arkalarında kim olduğu konusunun tartışmalı olduğunu dile getiren Nakip şöyle konuştu:

'İmdat çağrıları geliyor'

''Bu örgütün yapmış olduğu davranışın bu amaca da çok uygun olmadığını gösteriyor. Suriye'de de Esed'le çarpışmıyorlar, Türkmenlerin köylerini işgal ediyorlar. Musul'da da aynı. Daha iki gün önce patlamada 30 şehit verdik. 20'nin üstünde yaralı var. Kürtlerin yaşadığı bölgelere hiç saldırmamışlar. Türkmenlerin yaşadığı yerleri işgal etmişler. Musul, Telafer yolu üzerinde Beduş Hapishanesinden 500-600 silahlı katılmış bunlara. Telafer'e doğru ilerliyorlar. Telafer'den gelen telefonlar 'zor durumdayız, acilen yardım edin' şeklinde... İmdat çağrıları geliyor. Orada bir tehlike söz konusu. Bugün sabah da aldığımız haberlere göre, sürpriz bir şekilde Kerkük çevresinde hareketlenmiş örgüt. Malum Maliki açıklama yapıyor. Olağanüstü hal ilanı için. Bunların hiçbirini samimi bulmuyorum. Dolayısıyla bu tutum biraz göstermelik gibi geliyor. Türk hükümetinin Musul'a basit bir gözle bakmayacağı kesindir. Musul biszim için tarihi bağlarımız olan bir yerdir.''

