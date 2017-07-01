IŞİD Kerkük'e mi saldıracak?

Irak istihbaratının Kerkük valisine gönderdiği bilgi notunda, IŞİD'in Kerkük'e sızmaya başladığını ve yakın tarihte bir saldırıya hazırlandığı öne sürüldü.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, İstihbarat raporundan elde edilen bilgilerde, IŞİD Kerkük’e Türkmen bölgesi ve Kürt Peşmerge güçlerinin olduğu iki noktadan saldıracak. Kerkük-Bağdat yolunu kapatmaya çalışacak olan teröristler, bölgeye ağır silahların gelmesini engellemeye çalışacak. Rapora göre hali hazırda 70 IŞİD'linin şehir merkezine sızdığı ve dışarıdan saldırı başladığında bu teröristlerin de geçen yıl ekim ayında olduğu gibi belli başlı kurumlara saldıracağı bildiriliyor.

Geçtiğimiz yıl Irak ordusunun ABD destekli büyük Musul operasyonun başlamasının hemen sonrasında 24 Ekim günü IŞİD, Kerkük’e önce sızmış ve şehrin 21 farklı bölgesinde çatışma başlatmıştı. İstihbarat raporlarında Kerkük’e bir saldırının olacağının net bir şekilde iletilmesine rağmen tedbir alınmamış ve teröristlerle çatışma 8 gün sürmüştü. Şehrin yanı başındaki Havice kasabası hali hazırda IŞİD'in kontrolünde. Buradaki IŞİD'lilerin tamamı eski Irak lideri Saddam Hüseyin döneminde Irak ordusunda görev yapmış bölgeyi çok iyi bilen asker kökenlilerden oluşuyor. IŞİD'li teröristlere, Musul’dan kaçan 900’ü aşkın militanın daha eklenmesinin ardından teröristlerin daha büyük bir saldırı gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Bölgedeki yerel yetkililer, ABD’li askeri danışmanların ve Bağdat yönetiminin olan bitene sessiz kalmasının arkasında yatan gerçek sebebinin, hali hazırda kentin 27 km dışına getirtilen ve tamamı Şiilerden oluşan paramiliter Haşdi Şabi militanların konuşlandırılmış olmasının yattığını belirtiyor.

PKK ve Haşdi Şahi girecek

Yetkililer, son bir yıldan bu yana Kerkük’te iki resmî irtibat bürosu kuran terör örgütü PKK’nın da bu saldırının ardından Bağdat ve ABD’liler tarafından, Rakka ve Suriye’nin kuzeyinde olduğu gibi sahte bir kazanç hikâyesi ile PKK’yı Kerkük’te yasallaştırmayı hedefliyor. PKK’nın şehirde kalıcı hale gelmesine Bağdat yönetiminin Sincar’da olduğu gibi sessiz kalacağını düşünen Iraklı diplomatlar, bu durumun Erbil ile Bağdat arasında yeni bir gerginlik alanı oluşturacağı görüşünde. Zira Kürt yönetiminin, PKK’nın Bağdat tarafından Sincar’a yerleştirilmesine tepkiler göstermesine rağmen teröristler bölgeyi terk etmemişti.

Halk diken üstünde

IŞİD'in saldırı hazırlığındaki haberler Kerkük’te yaşayan Türkmen, Kürt ve Arapları tedirgin etti. Geçtiğimiz yıl IŞİD'in Türkmen mahallelerinden girdiğine dikkat çeken Türkmen yetkililer “Kürtlerin Peşmerge güçleri var. Arapların Sahva ordusu adı altında silahlı gücü var. Ancak Türkmenlerin ABD işgalinden buyana silahlı organize bir yapıları yok, bundan dolayı saldırılardan en fazla endişelenen ve etkilenen grubuz” ifadesini kullanıyor. Yerel yetkililer, “İstihbarat raporuna rağmen kentte güvenlik tedbiri alınmıyorsa, o zaman IŞİD'in bir İran ve ABD projesi olduğu açıktır. Zira Suriye ve Irak’ta sahada olanlar bugüne kadar hep bu tezi destekledi” ifadesini kullanıyor.

Amerika’nın ikiyüzlülüğü

Son bir kaç gün içinde ABD 7 helikopteri üç defa, IŞİD'in Kerkük sınırında kontrol ettiği Dubiz, Havice ve Hoşnaweti bölgelerine indi. Hem halkın hem de Peşmerge güçlerinin çektiği görüntülerde, helikopterlerin IŞİD bölgelerinde uzun süre kaldığı görülüyor. Helikopterlerden bir tanesi, ağır yükler taşımak için kullanılan Chinook tipi helikopter. Söz konusu helikopterler bir defa da Dubiz sınırındaki Hoşnaveti Vadisinde görüntülendi. IŞİD'in kontrolü altındaki bölgelere inen helikopterler daha sonra Kuzey Irak’ta yabancı askerî üslerin bulunduğu Harir Bölgesi’ne döndü.