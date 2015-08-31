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Dünya

IŞİD kendi para birimini ilan etti: Altın dinar

IŞİD, kendi para birimi olarak altın dinarı ilan ettiği bir video yayınladı

31 Ağustos 2015 23:39

IŞİD, kendi para birimi olarak altın dinarı ilan ettiği yaklaşık bir saat uzunluğunda bir video yayınladı. Örgüte ait El-Hayat Medya Merkezi tarafından aralarında Arapça ve İngilizce'nin de bulunduğu yedi dilde hazırlanan video 'Halifeliliğin yükselişi: Altın Dinar'ın geri dönüşü' adını taşıyor. Örgütün söz konusu para birimini yakında uygulamaya koyacağı belirtildi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, IŞİD ilk olarak Kasım ayında kendi para birimini uygulamaya koyma planı yaptığını açıklamıştı. IŞİD'in Haziran ayında yayınladığı bir videoda ise altın sikkelerin basıldığı görülüyordu. Yeni videoda madeni paraların basıldığı ve bir IŞİD militanı tarafından sokakta insanlara tanıtıldığı görülüyor.

Videoda “IŞİD'in yakında ABD Doları'nın uluslararası ticaretteki hakimiyetinin altını oyacağı” ifadesi yer aldı. “IŞİD'in Irak ve Suriye'deki petrol sahalarını ele geçirmeye çalıştığı” bilgisinin de yer aldığı videoda “bu petrolün dolar banknotlarıyla değil altınla satılacağı” aktarıldı.

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