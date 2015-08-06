T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, kendi mobil uygulamasını yaptı!

IŞİD, mobil cihazlara yönelik Android platformu için olan uygulamasını yayınladı

06 Ağustos 2015 16:06

Son bir yıldır özellikle sosyal medyada yayınladığı infaz görüntüleriyle gündemde yerini korumaya çalışan İŞİD, destekçilerinin en son haberleri almasını ve videoları izlemesini sağlamak için Android cihazlar için yeni bir uygulama başlattı.

IŞİD'in Android uygulaması ABD İstihbarat Grubu tarafından keşfedildi. Youtube, Facebook ve Twitter gibi platformlardan içerikleri ve paylaşımları silinen İŞİD, kendine son çare olarak mobil uygulama yapmakta buldu. Android uygulaması üzerinden terör propagandası yapmaya devam eden İŞİD'in Android uygulamasında bölgedeki son gelişmeleri haber içeriği şeklinde sunmasının yanında radyo, video sekmesi ve fotoğraf bölümleri de bulunuyor.

teknolojioku.com'da yer alan habere göre, İŞİD'in geliştirdiği uygulama yasaklanacağı sebebiyle Google Play'de bulunmuyor. Android cihazlar için geliştirilen uygulama yine örgütün uygulama için açtığı siteden APK dosyası olarak yüklenebiliyor.

ETİKETLER

ışidandroiduygulamamobil cihazapk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24