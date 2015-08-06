IŞİD, kendi mobil uygulamasını yaptı!

Son bir yıldır özellikle sosyal medyada yayınladığı infaz görüntüleriyle gündemde yerini korumaya çalışan İŞİD, destekçilerinin en son haberleri almasını ve videoları izlemesini sağlamak için Android cihazlar için yeni bir uygulama başlattı.

IŞİD'in Android uygulaması ABD İstihbarat Grubu tarafından keşfedildi. Youtube, Facebook ve Twitter gibi platformlardan içerikleri ve paylaşımları silinen İŞİD, kendine son çare olarak mobil uygulama yapmakta buldu. Android uygulaması üzerinden terör propagandası yapmaya devam eden İŞİD'in Android uygulamasında bölgedeki son gelişmeleri haber içeriği şeklinde sunmasının yanında radyo, video sekmesi ve fotoğraf bölümleri de bulunuyor.

teknolojioku.com'da yer alan habere göre, İŞİD'in geliştirdiği uygulama yasaklanacağı sebebiyle Google Play'de bulunmuyor. Android cihazlar için geliştirilen uygulama yine örgütün uygulama için açtığı siteden APK dosyası olarak yüklenebiliyor.