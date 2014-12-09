IŞİD katliam videosunu HD kamerayla 6 saatte çekmiş, maliyeti 200 bin dolar

Irak Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) geçen ay 22 Suriyeliyi infaz ettiği katliamı gözler önüne seren video çekiminin 4 ila 6 saat arasında sürdüğü, bazı sahnelerin defalarca çekildiği ortaya çıktı. HD (yüksek çözünürlüklü) kameralarla çekilen videonun maliyeti ise en az 200 bin dolar olarak hesaplandı.

ABD merkezli Terörizm Araştırma ve Analiz Konsorsiyumu (TRAC) ile İngiltere merkezli düşünce kuruluşu Quilliam, Irak Şam İslam Devleti’nin geçen ay yayınladığı, ABD’li rehine Peter Kassig’in ve 22 Suriyeli rehinenin kafalarının kesilerek öldürüldüğü infaz videosunu analiz etti.

Örgütün vahşetini en iyi şekilde yansıtabilmek için çektiği video, yapım tekniklerinin anlaşılması, rehinelerin ve infazı gerçekleştiren cihatçıların kimliklerinin belirlenmesi için kara kare incelendi. Analize göre infaz videosunun yapımı en az 200 bin dolara (453 bin TL) mâl oldu. Videoda, uzun metrajlı filmlerdeki gibi profesyonel kalitede görüntü oluşturmak için HD kameralar kullanılarak çoklu çekimler yapıldı.

İşte video analizinin sonuçları:

1- Neredeyse infazı gerçekleştiren tüm IŞİD militanlarının yüzü açık. İnfaz timine İngiltere basının “Cihatçı John” adını verdiği yüzü maskeli cihatçı liderlik ediyor. Örgütün propaganda mesajını o okuyor.

2- Videodan çekim için militanların ve rehinelerin yerlerinin sık sık değiştirildiği anlaşılıyor. 22 IŞİD militanı Avustralya, Endonezya, Malezya, Filipinler, İngiltere, Belçika, Almanya gibi farklı ülke ve etnisitelerden.

3- İnfaz timinden sadece birinin kimliği resmen deşifre edildi. O da Fransa’dan 2013’te Suriye’ye giden Maxime Hauchard. Diğer ülkeler videoda kendi vatandaşlarının olup olmadığını hâlâ soruşturuyor.

4- İnfazcılardan üçü sadece geçiş sekanslarda görülüyor. ‘ Cihatçı John’ dışındaki tek maskeli militan da bu üç infazcıdan biri. Analistler bu maskeli militanın “Cihatçı John”ın dublörü olabileceğini düşünüyor.

5- Yaka mikrofonu taktıkları görülen iki IŞİD militanının sesleri duyulmuyor. Sesleri ya kesildi ya da daha sonraki videolarda kullanılmak üzere kaydedildi.

6- Işık ve gölgeler videonun 4-6 saat süresinde çekildiğini gösteriyor. Video çoklu çekim modunda çekilmiş ve birçok uyumsuzluk var.