IŞİD karşıtı koalisyon strateji arıyor



Toplantı gündeminde hava saldırılarının yanı sıra yabancı cihatçıların bölgeye girişlerinin engellenmesi de ilk sıralarda yer alıyor. IŞİD'in gelir kaynaklarının kesilmesi için alınabilecek önlemler tartışılacak. IŞİD teröründen kaçan mültecilere yardım çalışmaları, bir diğer başlığı meydana getiriyor.

IŞİD karşıtı koalisyona NATO üyelerinin yanı sıra birçok Körfez ülkesi de dahil. Irak ve Suriye'de IŞİD'e rakip örgütlere silah yardımında bulunan koalisyon, ayrıca terör örgütünün mevzilerine havadan bomba yağdırıyor. İran, ABD'nin itirazı nedeniyle koalisyon ortakları arasında yer almıyor.

Kobani'ye ikinci Peşmerge konvoyu

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi tarafından Kobani'ye gönderilen ikinci Peşmerge konvoyu, Türkiye üzerinden Suriye'ye geçti. Özel harekât ve jandarma ekiplerinin kontrolünde Suruç sınırına hareket eden Peşmerge konvoyu, Yumurtalık mevkisi yakınlarından Kobani'ye geçti. Yaklaşık 150 kişilik Peşmerge konvoyunun beraberinde silah ve mühimmat da taşıdığı belirtildi. Yaklaşık bir ay önce aynı bölgeye bir Peşmerge birliği daha gönderilmişti.

Bu arada Washington hükümet çevrelerinden verilen bilgiye göre, ABD ve Iraklı uzmanlar IŞİD'e karşı savaşmak üzere şimdiye kadar yaklaşık 2 bin Sünniyi eğitti. Eğitim, Anbar vilayetindeki El Esad hava üssünde veriliyor. ABD hükümetinin temsilcisi, Şii ağırlıklı Bağdat hükümetinin IŞİD'le mücadeleye daha fazla Sünni aşireti dahil etmeyi hedeflediğini söyledi.