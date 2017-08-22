IŞİD karşıtı koalisyon Rakka'da sivilleri vurdu: 78 ölü

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Suriye'nin Rakka kentinin kuzeyinde son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 78 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın aktardığına göre, koalisyon güçleri son 24 saat içinde Rakka'nın kuzeyindeki bazı mahallelerde saldırı düzenledi. Saldırılar sonucunda 78 sivil öldü.

Kentteki El Sahani, El Bado sokakları ve Tavasuye mahallesine roket saldırıları düzenlediği bildirilirken alt yapının da zarar gördüğü kaydedildi.

Koalisyon, ay başında yaptığı açıklamada Suriye ve Irak'ta düzenlenen saldırılarda en az 624 sivili ‘yanlışlıkla’ öldürdüğünü itiraf etmişti.