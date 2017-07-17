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Dünya

Rakka'da son 2 günde 21 sivil öldü

Kaynaklar, şehrin farklı kesimlerinde taraflar arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti

17 Temmuz 2017 23:19

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon ile  PYD'nin son 48 saat içindeki saldırılarında 7'si aynı aileden 21 sivil öldü, 20 sivil yaralandı.

Rakka'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, koalisyona ait savaş uçaklarının havadan, PYD'nin karadan saldırdığı Rakka'da, son 2 gün içinde 7'si aynı aileden 21 sivil yaşamını yitirdi, 20 sivil yaralandı.

Koalisyon uçaklarının Rakka'nın IŞİD’in kontrolündeki güney kesimlerine ''beyaz fosfor'' bombalarıyla saldırdığını ifade eden kaynaklar, şehrin farklı kesimlerinde taraflar arasında şiddetli çatışmaların sürdüğünü kaydetti.

1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi, beyaz fosfor bombasının kullanımını tahribat gücünün çok yüksek olması nedeniyle yasaklıyor.

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