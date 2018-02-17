IŞİD Karşıtı Koalisyon: Afrin'de zehirli gaz kullanıldığına dair doğrulanmış bir bilgi yok

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon, Türkiye'nin Afrin'de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı sırasında zehirli gaz kullandığı iddialarıyla ilgili ellerinde doğrulanmış bir bilgi olmadığını söyledi.

Koalisyon sözcüsü, Albay Ryan Dillon, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Bahsi geçen iddialarla ilgili elimize doğrulanmış bir bilgi ulaşmadı" ifadesini kullandı. Sözcü mevcut durumla Türkiye'nin IŞİD'e karşı kurulan uluslararası koalisyonun değerli bir ortağı ve NATO üyesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin de diğer müttefik ülkeler gibi silahlı çatışma yasalarına ve Cenova kararlarına tabi olduğunu ifade etti.

Sözcü bu tarz iddiaların ortaya atmanın, kanıtlama zorunluluğunu da beraberinde getirdiğini söyleyerek şimdiye kadar bu yükümlülüğün yerine getirilmediğini söyledi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Türk ordusunun Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Cuma günü sivillerin yaşadığı bir köye gaz saldırısı yaptığını ve 6 sivilin yaralandığını iddia etmişti. Reuters haber ajansına konuşan YPG sözcüsü Birusk Haseke Afrin'in kuzeybatısında, sınıra yakın bir köyün Türk ordusu tarafından bombalandığını, “saldırıda altı kişinin yaralandığını belirten sözcü bu kişilerde nefes alma sorunları bulunduğunu ve bir kimyasal gaz saldırısının söz konusu olduğuna dair belirtiler olduğunu” öne sürmüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Reuters'ın haberine ilişkin "Güvenilir kaynağınız nedir? Yalan söylemeyi bırakın" yorumunu yaptı.

Reuters'e konuşan bir Türk diplomat da bunun Türkiye'ye karşı bir "kara propaganda" olduğunu savundu. Diplomat "Bunlar temelsiz suçlamalardır. Türkiye hiçbir zaman kimyasal silah kullanmamıştır. Zeytin Dalı harekatında sivillere azami özen gösteriyoruz" diye konuştu.