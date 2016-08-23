IŞİD Karkamış'a top mermisi attı, ilçe boşaltılıyor, TSK Cerablus'u vurdu

Suriye'nin Cerablus kentinden atılan bir havan mermisi, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin belediye binasının bahçesine isabet etti. Polis, vatandaşlardan can güvenliği için ilçeyi boşaltmalarını istedi. Bölgedeki kamu personeli iki gün boyunca idari izinli sayılacak. İlçeye havan mermilerinin isabet etmesinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri de, Karkamış'ta konuşlu obüslerle Cerablus'u vurmaya başladı. İlçede belediye hoparlörlerinden 'evlerden çıkmayın' uyarısı yapıldı. Ayrıca vatandaşlara bodrum katlara ve sığınaklara girin denildi.

Karkamış ilçesi, radikal İslamcı terör örgütü IŞİD'in kontrolündeki Cerablus kentinin sınırında bulunuyor. Özgür Suriye Ordusu, Cerablus'a operasyon başlatacağını duyurmuştu.

Aracı olmayan vatandaşlar için kaymakamlık binasına minibüsler getirildi.

Belediye Başkanı yalanladı

CNN Türk canlı yayınına bağlanan Karkamış Belediye Başkanı Nuh Kocaaslan ise, 'ilçenin polis tarafından boşaltıldığı' bilgisini yalanladı. Kocaaslan, "İlçe boşaltılmıyor ama bazı vatandaşlar ilçeden ayrılıyor"

Gaziantep Valiliği'nden Karkamış için açıklama yaptı. Yapılan açıklama şöyle:

“Suriye sınırına yakın 6 mahallede bulunan vatandaşların can ve mal güvenliği için daha güvenli bölgelerde bulunmaları, ayrıca kamu personelinin de 2 gün izinli sayılması daha uygun görülmüştür.”