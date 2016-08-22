Dışişleri Bakanı'ndan ÖSO açıklaması: Sınırımızın DAEŞ'ten temizlenmesi için destek vereceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, IŞİD ile mücadeleyle ilgili olarak "Türkiye DAEŞ’in her zaman birinci hedefi olmuştur. Türkiye, DAEŞ’in yabancı terörist kaynağını kurutmuştur. DAEŞ’in ideolojisinin öldürülmesinde Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan rol oynamıştır, onun için Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye birinci hedeftir" dedi. Çavuşoğlu, Suriye muhalefetinin Türkiye sınırından Cerablus'a yapması planlanan operasyonla ilgili olarak, "Muhalefetin bizim sınırımızdaki operasyonları başarıyla sonuçlandı. Bizim sınırımızın tamamen DAEŞ'ten temizlenmesi gerekiyor. Bu süreçte DAEŞ'ın temizlenmesi konusunda nasıl bir destek gerekiyorsa o desteği vermemiz bizim için doğaldır" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bir mahalle düğününe düzenlenen saldırının 12-14 yaşlarında bir canlı bomba tarafından yapıldığını açıklamıştı. Erdoğan, "Saldırıyı DAİŞ'in gerçekleştirdiğine dair güçlü emareler var" demişti.

Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius ile ortak basın toplantısı düzenleyen Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

DAİŞ’le mücadele içindeki ülkelerin İncirlik’te konuşlanmasına izin verdik. Sadece DAİŞ’le mücadele kisvesi altında kendine meşruiyet kazandırmaya çalışan terör örgütleriyle işbirliği içinde olmadık.

"Hedefte Erdoğan var"

"Türkiye DAEŞ'in her zaman birinci hedefi olmuştur; çünkü Türkiye özellikle DAEŞ'in yabancı terörist kaynağını kurutmuştur. Geçişlerini engellemiştir. 55 bin kişi giriş yasağı listesinde, 4 bine yakın kişiyi sınır dışı ettik. Aynı şekilde gözaltına aldığımız şu anda tutuklu olan DAEŞ unsurları var. Bu anlamda en büyük darbeyi DAEŞ'e biz vurduk. DAEŞ'in ideolojisinin öldürülmesinde Türkiye önemli rol oynamıştır. Recep Tayyip Erdoğan önemli rol oynamıştır. O nedenle Recep Tayyip Erdoğan onlar için birinci hedeftir. 'Bunlar İslam'ı temsil edemez, Müslüman olamaz' diyen Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi DAEŞ'in hedef alması bu anlamda doğal. DAEŞ, diğer terör örgütleriyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mücadele içinde olan ülkelere ve güçlere de destek vermeye devam edeceğiz. Muhalefetin bizim sınırımızdaki operasyonları başarıyla sonuçlandı. Bizim sınırımızın tamamen DAEŞ'ten temizlenmesi gerekiyor. Bu süreçte DAEŞ'ın temizlenmesi konusunda nasıl bir destek gerekiyorsa o desteği vermemiz bizim için doğaldır"



Gülen'in iadesi

Gülen’le ilgili heyet bugün gidiyor. Toplantılar devam edecek, bilgi belge paylaşılıyor. Biden’a neden iade istediğimizi söyleyeceğiz. Dosya tamamen hazırlandıktan sonra, bu dosyayı iletmek üzere bizzat Adalet Bakanı’yla Washington’a gitmeyi planlıyorum, hem dosyayı elden vereceğiz, hem de görüşmeleri yapacağız. Milletvekili heyeti de göndereceğiz.