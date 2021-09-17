IŞİD kadısı haber olduktan sonra gözaltına alındı

Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak öldürülen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için "fetva" verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı.Suriye'de IŞİD tarafından yakılarak şehit edilen askerler Fethi Şahin ve Sefter Taş için "fetva" verdiği iddia edilen Suriyeli Jamal Abdulrahman Alwi gözaltına alındı

Independent Türkçe'de yer alan habere göre; İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca IŞİD'in 2016'da iki askeri şehit etmesine ilişkin soruşturması kapsamında, olayın emrini verdiği iddiasıyla Jamal Abdulrahman Alwi'yi yakaladı.

Adli kontrolle serbest bırakılmıştı

Zanlı 18 Haziran 2020'de gözaltına alınmış ve hakkında silahlı terör örgütü yöneticiliği yapmak suçundan dava açılmıştı. Jamal Abdulrahman Alwi yargılama sürecinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İki askerin şehit edilmesine ilişkin soruşturma dosyası ise Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yetkisizlik kararıyla Gaziantep'e gönderilmişti.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Alwi'nin Gaziantep'te kuşçu dükkanı işlettiğini yazmıştı.