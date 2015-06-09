“IŞİD kadınların sırtından savaşıyor”



BM'nin çatışma bölgelerindeki cinsel şiddetle mücadele sorumlusu Sainab Bangura, Suriye ve Irak'ta yaptığı incelemelerin ardından gözlemlerini Fransız Haber Ajansı (AFP) ile paylaştı.

IŞİD'in kadın ve kız çocuklarını kitleler halinde köleleştirdiğini belirten Bangura, “Onları bir paket sigara fiyatına satıyorlar” dedi.

IŞİD savaşçılarının Suriye ve Irak'ta kadınların sırtından bir savaş başlattığını söyleyen Bangura, “Yeni ele geçirdikleri yerlerde kadınları kaçırıp alıkoyuyorlar. ‘Taze sevkiyat' ifadesini kullanmak istemiyorum, ama yeni kadınlara sahip olmak için bunu yapıyorlar" diye konuştu.

Sierra Leoneli BM yetkilisi Nisan ayında Irak ve Suriye'yi ziyaret etmiş ve orada IŞİD esaretinden kaçmış kadın ve kız çocuklarıyla konuşmuştu. Bangura yerel politikacılar ve dini liderlerin yanı sıra komşu Türkiye,Lübnan ve Ürdün'de de mültecilerle bir araya gelmişti.

Bir paket sigara fiyatına

Bangura, aralarında pek çok Ezidinin de bulunduğu kadın ve kız çocuklarının ifadelerine dayanarak, ”Küçük bir evde yüzü aşkın kızın bir arada sıkış tıkış tutulduğu, burada soyularak yıkandıkları, ardından bir grup erkeğin kızlara paha biçtiği anlatıldı. Bazı kızlar yüzlerce ya da binlerce dolara, bazıları ise bir paket sigara fiyatına satılıyor” dedi.

IŞİD'in ele geçirdiği bölgelerde Ortaçağ toplumu oluşturmaya çalıştığını belirten BM yetkilisi, köle edilen kadınların ayrıca yabancı savaşçı kazanmakta da IŞİD stratejisinin önemli bir parçası olduğunu söyledi. Bandura, “Genç erkekleri kendilerine böyle çekiyorlar. ‘Elimizde kadınlar var. Sizi bekleyen bakireler. Onlarla evlenebilirsiniz', diyorlar” dedi.

Geri dönen kadınlar dışlanmamalı

Bangura Ezidiler gibi toplulukların IŞİD esaretinden kurtulup geri gelen kadınları dışlamamasını da överek, “Ezidilerin ruhani lideri Baba Şeyh kamuoyu önünde bu kadınların desteklenmesi çağrısı yaptı. Bu tür bir çağrı Irak'ın kuzeyindeki bir diğer azınlık olan Türkmenlerden henüz gelmedi” diye konuştu.

Kısa süre önce açıklanan bir BM raporunda yüzden fazla ülkeden 25 bini aşkın yabancı savaşçının başta Suriye ve Irak olmak üzere kriz bölgelerine yolculuk ettiğine dikkat çekilmişti.