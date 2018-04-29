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BBC Türkçe

IŞİD Kabil'de Şii camisine saldırdı: 4 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii azınlığın gittiği bir camiye dün akşam saatlerinde bir intihar saldırısı düzenlendi. Dört kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı Irak Şam İslam Devleti üstlendi.

29 Nisan 2018 20:30

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Şii azınlığın gittiği bir camiye dün akşam saatlerinde bir intihar saldırısı düzenlendi.

Dört kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı Irak Şam İslam Devleti üstlendi.

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında caminin finansmanını sağlayan etkili bir yerel liderin ve bir polisin de olduğu bildiriliyor.

Kentin batısında bulunan al-Zahra Camisi'ne yönelik saldırı iftar saatinde gerçekleşti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada saldırganın camiye girmeye çalıştığını, başaramayınca kendisini caminin mutfağında patlattığını belirtti.

Kabil'de geçen ay elçiliklerin bulunduğu bölgeye bomba yüklü bir tankerle düzenlenen saldırıda 90 kişi ölmüş, 400 kişi de yaralanmıştı.

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AfganistanKabilDörtIrakDevletiCamisiBakanlığı Sözcüsü Najib Danish

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