IŞİD Kabil’de Şii camisine saldırdı: 20 ölü

Afganistan‘ın başkenti Kabil'de Şii camisine IŞİD'in düzenlediği saldırıda 10'u sivil 20 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Afganistan Sağlık Bakanlığı 50'den fazla kişinin de yaralandığını, üç saldırganın öldürüldüğü duyurdu.

Afgan yetkililer, intihar saldırganlarından birinin camide kendini havaya uçurduğunu, diğer silahlı saldırganların camiye girdiğini açıkladı. Güvenlik birimlerinin camiye düzenlediği kurtarma operasyonunda cemaatten 100'den fazla kişinin kurtarıldığı bildirildi.

IŞİD, kendisine bağlı haber ajansı Amak üzerinden saldırının sorumluluğunu üstlendi.

IŞİD'in Afganistan'daki eylemleri

Diğer birçok Müslüman ülkeden farklı olarak Afganistan'da Sünniler ile Şiiler arasında husumet ve kanlı çatışmalar bulunmuyor. Ancak IŞİD Afganistan'da 2015 yılı başında boy göstermesinden bu yana çoğunluğu Şii olan etnik grup Hazaralar'a ve onların gittikleri camilere saldırılarını artırıyor. Afganistan'da yaklaşık üç milyon Şii yaşıyor.

IŞİD milisleri son olarak Ağustos ayı başında Batı Afganistan'ın Herat kentindeki bir camiye saldırmışlar ve burada 50 kişinin ölümüne 80 kişinin yaralanmasına yol açmışlardı. Kabil'de ise Haziran ayının ortasında bir dini tatil günü sırasında Şiilerin gittiği bir camiye düzenlenen saldırıda caminin kapısında 4 kişi IŞİD tarafından öldürülmüştü. Eylemciler tamamen dolu olan caminin içine girmelerine imkan bırakılmadan öldürülmüşlerdi. IŞİD milisleri Kasım ayında da yine Kabil'de Şiilerin gittiği bir camiye saldırı düzenlemiş, 30 kişiyi öldürmüş, yaklaşık 80 kişiyi de yaralamıştı.

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afp/dpa/ÇA,BK