IŞİD, İstanbul'u fethedeceğini iddia etti

Rumiyah ismi yeni bir dergi çıkaran IŞİD bir kez daha İstanbul’u fethedeceğini iddia etti.

Sputnik'ten Hikmet Durgun'un haberine göre, IŞİD, Dabıq’ın ardından İngilizce ‘yayın yapan’ bir dergi daha çıkardı. Örgüt, Türkçe, Rusça ve Fransızca başta olmak üzere çeşitli dillerde yayınlanan dergisine ‘Roma’ anlamına gelen ‘Rumiyah’ adını verdi.



İstanbul tehdidi

Bu ismin neden tercih edildiği ise derginin ilk sayısında şöyle açıklandı:

“Dergimize isim olarak tercih ettiğimiz ‘Rumiyah’ (Roma) ismi, Allah Resulü’nün kıyamete yakın fethiyle bizi müjdelediği yerin ismidir. Rabbimizden isteğimiz, bu beldeyi ve ondan daha önce fethedilecek olan Konstantiniyye’nin (İstanbul) fethini bize nasip etmesidir.”

‘Adnani' için intikam çağrısı

Öte yandan Rumiyah, ilk sayısında IŞİD’in Rus operasyonuyla öldürülen sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani’yi ‘kapağına taşıdı.



Adnani için intikam çağrısında bulunan örgüt, IŞİD militanlarından ‘kendilerini feda etmelerini’ istedi. IŞİD’in bu çağrısının ardından Avrupa ülkeleri başta olmak üzere uluslararası koalisyona destek veren devletlere yönelik saldırılar düzenlenebileceği tahmin ediliyor.

Bu arada, dergide Gaziantep’teki bir kına gecesine düzenlenen intihar saldırısına ilişkin herhangi bir bilgi ya da açıklama bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırının ardından yaptığı ilk açıklamada bulguların IŞİD'i işaret ettiğini kaydetmişti.