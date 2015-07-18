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Dünya

IŞİD Irak'ta intihar saldırısı düzenledi: 120 ölü

Ölenler arasında bayram kutlamaları nedeniyle sokaklarda olan çocuklar bulunuyor

18 Temmuz 2015 20:11

Irak'ta bir pazar yerine düzenlenen bombalı saldırıda en az 120 kişinin öldüğü, 130 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Bağdat'ın kuzeyinde ağırlıklı olarak Şiilerin yaşadığı Han Bani Saad'daki saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ölenler arasında bayram kutlamaları nedeniyle sokaklarda olan çocukların da bulunduğu bildiriliyor.

Adını İslam Devleti olarak değiştiren IŞİD saldırıyı üstlenirken, örgüt adına yapılan açıklamada, bir örgüt üyesinin üç ton patlayıcı yüklü aracı kalabalığın üzerine sürdüğü belirtildi.

Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey emniyet yetkilisi Ahmed el Tamimi, patlamanın neden olduğu hasarı tarif ederken, ''yıkım' ifadesini kullandı ve ''Çevredeki bazı kişiler çocukların bedenlerinin parçalarını toplarken sebze kasası kullanıyordu'' dedi.

Saldırı üzerine Diyala Vilayet yönetimi, bayram kutlamalarını iptal etti, bölgede üç gün yas ilan edildi.

Diyala'nın bazı bölgelerinde kontrolü geçen yıl ele geçiren IŞİD daha sonra püskürtülmüştü.

Ancak, buna rağmen örgütün bazı vilayette varlığını sürdürdüğü bildiriliyor.

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