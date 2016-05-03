IŞİD, Irak'ta bir ABD askeri öldürdü

Irak'ın kuzeyinde IŞİD kontrolündeki Musul'un kuzeyinde bir Amerikan askeri öldürüldü.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un açıklamasında, ABD askerinin IŞİD'le savaşan Kürt Peşmerge güçlerine danışmanlık görevi için bölgede bulunduğunu belirtti.

Açıklamaya göre Amerikan askeri, Musul'da askerlerin savaştığı cephenin yaklaşık 3-5 km arkasında IŞİD saldırısında öldürüldü. IŞİD'in cepheye bomba yüklü kamyon konvoyuyla yaklaşıp infilak ettirdiği belirtiliyor.

IŞİD'le mücadele konusunda devam eden görüşmeler için Almanya'nın Stuttgart şehrinde bulunan ABD Savunma Bakanı Ash Carter da, askerin "çatışma sırasında" öldüğünü söyledi ve "Çok üzücü bir kayıp" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM da yazılı açıklamasında "Bir Koalisyon askeri, Irak'ın kuzeyinde düşman ateşinde öldürüldü" mesajı verdi.

IŞİD militanlarının gece yarısı da Irak'ın kuzeyinde birçok cepheden saldırı düzenlediği haberi gelmişti.

BBC'ye konuşan Irak ordusundan bir kaynak, özel kuvvetlerin Musul'un IŞİD kontrolündeki Hirbirdan köyünde beş intihar saldırısını önlediklerini söyledi.

Ordu, Peşmerge güçleri ve Hristiyan milis gruplarla beraber nüfusun çoğunluğunun Hristiyan olduğu Tel Askof'un IŞİD'in elinden geri alınması için operasyon düzenledi.

Kentte IŞİD bomba yüklü araçlarla intihar saldırıları düzenlemişti.

Irak'ta 5500'den fazla ABD askeri var

Bir Peşmerge kaynağı da, Musul'un doğusundaki Vardak'a yönelik bir saldırının da püskürtüldüğünü ifade etti.

IŞİD, Musul'un kontrolünü 2014 yılında ele geçirmişti.

ABD, Irak'ta IŞİD'e karşı ilk operasyonu 2014 yılı Ağustos ayında düzenledi. O tarihten bu yana örgüt Erbil'in dış mahallelerine ve Musul'un kuzeyine püskürttü.

Irak'ta 5500'den fazla ABD askeri bulunuyor.

Askerlerin 3870'i, yerel güçlere IŞİD'le mücadelede danışmanlık ve destek görevinde.

Geri kalan askerler de özel harekat kuvvetleri, lojistik personeli ve dönüşümlü askerlerden oluşuyor.

ABD geçen ay, Irak'a yıl sonuna kadar 200 takviye kuvvet göndermeyi planladığını duyurdu ve o kuvvetleri Musul'un geri alınması için başlatılan operasyona destek için cephe hattına yakın bölgelere konuşlandıracağını söyledi.

Mart ayında Musul'un güneybatısında Mahmur yakınlarındaki bir koalisyon üssünde, kuvvet koruma görevinde bulunan ABD piyadesi Louis Cardin IŞİD'in roket saldırısında öldürülmüştü.

Ekim ayında da, Kerkük'ün batısındaki Havica yakınlarında IŞİD hapishanesinde tutulan rehinelerin kurtarılması için düzenlenen özel kuvvetler operasyonunda ABD askeri Joshua Wheeler öldürüldü.