'IŞİD Irak'ta 5 milyon kişinin yaşadığı yerleri terk etmesine neden oldu'

Birleşmiş Milletler, Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütünün 2014 yılında Irak'ta giriştiği saldırılarla başlayan süreçte, bugüne kadar 5 milyon fazla Iraklının yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler Irak İnsani Yardım Temsilcisi Lise Grande, geçtiğimiz üç yılda yaklaşık 5.4 milyon Iraklının ülke içinde yer değiştirdiğini söyledi.

Açıklama, IŞİD'in Irak'taki son büyük kalesi Havice'nin örgütten geri alınmasının hemen ardından geldi.

IŞİD Irak'ta şu anda sadece Suriye sınırındaki bazı yerleri kontrol ediyor.

Örgüt, en fazla toprağın kontrolüne eriştiği dönemde Musul dâhil olmak üzere Irak'ın kuzey ve orta bölgesindeki çok geniş bir alanı elinde tutuyordu.

Irak hükümeti ve hükümet yanlısı milisler Musul da dahil olmak üzere birçok kenti geçtiğimiz aylarda örgütten geri aldı.

Ancak çatışmalar yüzbinlerce insanı daha yaşadığı yerleri terk etmek zorunda bıraktı.

Yalnızca Musul'da, IŞİD'in kenti ele geçirmesi ardından yaklaşık yarım milyon sivilin yaşadığı yerlerden ayrıldığı aktarılıyor.

Son aylardaki Musul operasyonu sırasında da 800 bin sivilin daha kentten ayrıldığı belirtiliyor.

Son olarak da binlerce sivil, çatışmalar nedeniyle Havice'den ayrılmak zorunda kaldı.

BM temsilcisi Grande bu sivillerin durumuyla ilgili 'son derece kaygılı olduklarını' söyledi.

Grande açıklamasında, "Aralarında on binlerce çocuğun da bulunduğu yüzbinlerce insan büyük tehlikelere, strese ve travmaya maruz kaldı. Bu insanların yıllar boyunca özel bir destek ve ilgiye ihtiyacı olacak" dedi.