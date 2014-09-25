IŞİD, Iraklı avukat ve aktivist kadını öldürdü

Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanları, önde gelen Irak’lı insan hakları aktivistlerinden Samira Saleh Al-Naimi’yi Musul'da şehir meydanında vurarak öldürdü.

Gulf Centre for Human Rights (GCHR) tarafından verilen habere göre, 22 Eylül akşamı Al-Naimi IŞİD militanı silahlı ve maskeli adamlar tarafından evinden kaçırılarak, Musul’da şehir meydanında vuruldu.

Al-Naimi, geçen hafta, IŞİD’in şehrinde yarattığı etkiyi ‘vahşice’ olarak tanımlamasından sonra IŞİD militanları tarafından evinden kaçırılmıştı. Samira Saleh Al-Naimi, Musul’da tutuklu hakları ve yoksullar konusunda tanınan bir insan hakları savunucusu ve avukattı.