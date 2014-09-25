T24 LogoT24 Logo
Dünya

IŞİD, Iraklı avukat ve aktivist kadını öldürdü

Iraklı insan hakları savunucusu ve avukat Samira Saleh Al-Naimi IŞİD tarafından Irak’ta öldürüldü

25 Eylül 2014 17:25

Irak Şam İslam Devleti IŞİD militanları, önde gelen Irak’lı insan hakları aktivistlerinden Samira Saleh Al-Naimi’yi Musul'da şehir meydanında vurarak öldürdü.

Gulf Centre for Human Rights (GCHR) tarafından verilen habere göre, 22 Eylül akşamı Al-Naimi IŞİD militanı silahlı ve maskeli adamlar tarafından evinden kaçırılarak, Musul’da şehir meydanında vuruldu.

Al-Naimi, geçen hafta, IŞİD’in şehrinde yarattığı etkiyi ‘vahşice’ olarak tanımlamasından sonra IŞİD militanları tarafından evinden kaçırılmıştı. Samira Saleh Al-Naimi, Musul’da tutuklu hakları ve yoksullar konusunda tanınan bir insan hakları savunucusu ve avukattı.

ETİKETLER

samira saleh al naimiışidmusulırakavukataktivistinsan haklarıöldürdüinfazvuruldugchrvahşice

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24