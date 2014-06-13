'IŞİD Irak ordusunda görevli 1700 Şii askeri idam etti'

Tıkrit kentini ele geçiren IŞİD’in Irak ordusundan 1700 Şii askeri idam ettiği iddia edildi. BM İnsan Hakları Konseyi Sözcüsü Rupert Colville, IŞİD tarafından öldürülen insan sayısının yüzleri bulmuş olabileceğini belirterek, Musul’da polis için çalışan 17 sivil ile bir mahkeme çalışanın katledildiğine dair haberler aldıklarını ifade etti. Bölgede 4 kadına tecavüz edildi ve kadınlar daha sonra öldürüldü. Gürcistan vatandaşı 16 kişi kaçırıldı. Hapishanelerden bırakılan hükümlülerin ise hapse girmelerine sebep olan kişilerden intikam almak için harekete geçtikleri belirtildi.

Colville, hükümet güçlerinin de 6-8 Haziran tarihlerinde yerleşim bölgelerini top ateşine tuttuğu ve 30 sivilin öldüğüne dair bilgilere sahip olduklarını dile getirdi.

Öte yandan uluslararası ajansların geçtiği ancak teyit edilemeyen bilgilere dayanan haberlerde daha korkutucu rakamlar yer aldı.

1700 Şii asker idam edildi, 2500 Sünni asker affedildi

Doğrulanmamış haberlere göre IŞİD, Irak ordusundan 1700 Şii askeri idam ettiğini açıkladı. IŞİD, Tikrit’te esir aldığı 2500 Sünni askerin de ‘affedildiğini’ duyurdu.

IŞİD’in Irak’ta esir aldığı 4 bin 500 askerin yer aldığı görüntüler dün sosyal medyada yer almıştı. İnternette yer alan görüntülerde Tikrit yakınlarında esir alınan Irak askerleri bir karayolunda IŞİD militanları kontrolünde yürütülüyordu. Kaçmaya çalışan Irak askerlerin Tikrit’in 15 kilometre uzağındaki bir askeri üste teslim alındıkları belirtilmişti.