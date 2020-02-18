IŞİD infazcısı, Bursa'da doğal gaz servisinde çalışıyormuş!

Terör örgütü IŞİD komutanı ve infazcısı olduğu iddia edilen Y.A.A., Bursa'nın İnegöl ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan ve bir doğal gaz servisinde çalıştığı öğrenilen Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Terörle Mücadele Ekipleri tarafından yapılan operasyonda terör örgütü IŞİD'in sözde komutanı Abu Taki Al Shamy kod adlı Suriye uyruklu Y.A.A. (50) gözaltına alındı. Suriye Deyr Zor El-Meadin ve Bukemal bölgelerinde sözde ‘komutan' olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin, IŞİD adına infaz gerçekleştirdiği ve bu kanlı eylemleri sosyal medya üzerinden yayınladığı öğrenildi. İnegöl ilçesinde yakalanan Y.A.A.'nın bir doğal gaz servisinde çalıştığı öğrenildi. Y.A.A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor. (DHA)