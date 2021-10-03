IŞİD'in propaganda videolarının ardındaki Kanada vatandaşı, ABD'de tutuklandı

IŞİD'in geçmişte propaganda videolarında anlatıcı olarak yer alan Kanada vatandaşı, ABD'de tutuklandı ve terör örgütüne yardım suçundan hakkında dava açıldı.

The New York Times'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki Mohammed Khalifa, 2013 yılında Kanada'dan Suriye'ye giderek IŞİD'e katıldı. Khalifa, 2019'un başında SDG tarafından yakalandı.

Khalifa, bu hafta ABD'ye götürülerek FBI'a teslim dildi. ABD Virginia Doğu Bölge Savcısı Raj Parekh "Mohammed Khalifa yalnızca IŞİD için savaşmadı, o aynı zamanda şiddetin ardındaki sesti" dedi.

Parekh, Khalifa'nın IŞİD'in dünya genelinde militan çağrılarına yardım ettiğini, terör örgütünün propagandasını yaptığını söyledi.

Khalifa, IŞİD'in 2014 yılında yayımlanan "Savaşın Alevleri" isimli bir videosunun arkasındaki sesti. Khalifa, örgütün insanları infaz ettiği videoların pek çoğunda yer aldı.

2019'da The New York Times'ın Suriye'de tutuklu olan Khalifa'yla gerçekleştirdiği mülakatta, Khalifa infazlarda rol oynamadığını yalnızca sesinin kullanıldığını söylemişti. Khalifa, yaptıklarından pişman olmadığını belirtmişti.