IŞİD'in Irak sorumlusu öldürüldü

\n<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p class="detail-news-spot desktop-spot">IŞİD'in Irak'taki sorumlusu <strong>Mutaz el-Cuburi</strong>'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.</p>\n<div class="detail-news-meta _flex _jcsb _aic">\n<p>Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda IŞİD'in Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.</p>\n<p>Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü IŞİD'in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.</p>\n</div>\n</body>\n</html>