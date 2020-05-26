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Dünya

IŞİD'in Irak sorumlusu öldürüldü

26 Mayıs 2020 16:20

IŞİD'in Irak'taki sorumlusu Mutaz el-Cuburi'nin, Irak'ta terörle mücadele ekipleri tarafından öldürüldüğü duyuruldu.

Terörle Mücadele Biriminden yapılan yazılı açıklamada, düzenlenen operasyonda IŞİD'in Irak emiri ve örgüt liderinin yardımcısı Mutaz el-Cuburi'nin öldürüldüğü belirtildi.

Irak'ın resmi haber ajansı INA'ya konuşan güvenlik yetkilileri, terör örgütü IŞİD'in öldürülen elebaşı Ebubekir Bağdadi'nin halefleri arasında ismi geçen Abdulnasır Kardaş'ın yakalandığını duyurmuştu.

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