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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD ile mücadelenin ABD’ye bedeli

Pentagon, IŞİD’e karşı askeri operasyonların ABD’ye maliyetini 2 milyar 740 milyon dolar olarak açıkladı.

12 Haziran 2015 12:17


ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre, Irak ve Suriye'de IŞİD'e karşı Ağustos 2014'te başlatılan “Inherent Resolve” adlı operasyonun maliyeti 2 milyar 740 milyon doları buldu. Rapora göre ABD, IŞİD'i durdurmak için her gün yaklaşık 9 milyon 100 bin dolar harcıyor.

Harcamaların üçte ikisi hava kuvvetlerine gidiyor. Askeri hava operasyonları, gözetleme ve ikmal faaliyetleri için yapılan harcamalar bu kapsama giriyor. Yüksek teknolojili F-22 Raptor jetinin sadece bir saatlik uçuşu için harcanan para 68 bin doları buluyor.

Pentagon'un raporuna göre Amerikan donanmasının yaptığı harcamanın tutarı ise 438 milyon dolar. Askerî personelin üslere taşınması bu kapsamda yer alıyor. Kara kuvvetlerinin yaptığı harcama ise 274 milyon dolar olarak açıklandı. Iraklı askeri birliklere eğitim faaliyetleri de bu kapsama giriyor.

ABD Başkanı Barack Obama, en son bu hafta içinde 450 yeni askeri eğitmenin Irak'a gönderilmesi emri vermişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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