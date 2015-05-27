IŞİD ile mücadele neden etkisiz?



DW: Sayın Steinberg, Washington'ın sabrı tükenmek üzere. Irak Ordusu gerçekten Carter'ın iddia ettiği kadar zayıf mı?

Steinberg: Evet gerçekten öyle. Irak Ordusu'nun verimliliğinin oldukça düşük olduğu geçen sene IŞİD'in Musul'u ve şimdi de Ramadi'yi işgalinde görüldü. Ancak bunun bir sebebi var: askerlerin tamamiyle yozlaşmış bir hükümet ve siyasi elit için savaşma motivasyonundan yoksun olması. Ordunun yönetimi de askeri niteliklere göre seçilmiş değil. Göreve Cumhurbaşkanının ve politik çevrelerin yandaşları getiriliyor ve tüm bunlar da Irak ordusunun kalitesini oldukça düşürüyor.

DW: Irak askerlere ek olarak Şii milisleri görevlendiriyor. ABD, IŞİD'e karşı Sünni askerlerin de savaşa gönderilmesini istiyor. Bunun bir etkisi olur mu?

Steinberg: Evet bu gerçekten de bir şeyleri değiştirir. En büyük sorun zaten Irak'ın politikasında. Burada oldukça Şii odaklı olan ve son yıllarda Sünnileri ülke politikasından uzaklaştırmak için her yolu denemiş bir hükümetten söz ediyoruz. Hatta bu hükümet 2006 – 2010 yılları arasında Amerikalılarla çalışmış olan eski Sünni milislerin dahi peşine düştü. IŞİD'e karşı başarılı olabilmesi ya da geri püskürtülebilmesi Sünni halkın desteğine bağlı. Ancak Bağdat bu anlamda her türlü fırsatın elinden kayıp gitmesine göz yumuyor ve bence Carter'ın bu öfkeli ifadelerinin de asıl arka planında bu var. IŞİD'e karşı karada etkili bir savaş yürütülmesini sağlayacak bir politik uygulamanın eksikliği görülüyor. Bu yüzden de Amerikalıların ve müttefiklerinin hava saldırıları bir anlamda boşa gidiyor.

DW: Irak Ordusu'nda bir denge olabilmesi için milislerden, özellikle de Sünni milislerden bahsediyorsunuz. Peki bu milisler kim? Aslında bunlar da terörist değiller mi?

Steinberg: Evet, yani en azından Şii milislere baktığınızda durum bu. Bahsettiğimiz İran'da eğitilen ve ABD işgal kuvvetlerine karşı, ama aynı zamanda Sünni sivil halka da karşı terörist saldırılar gerçekleştirmiş olan gruplar. Bu da özellike Şii milislere güvenen Irak hükümetinin izlediği stratejiyi oldukça problemli hale getiriyor. Sünni milisler konusunda da durum benzerdi. Temiz ve etik açıdan mükemmel bir çözümden bahsetmek mümkün değil. Yalnızca bu savaşta daha etkili sonuçlar alabilmek için Amerikalıların gösterdiği çabayı görüyoruz.

DW: Son olarak tahmininizi öğrenmek isterim, sizce IŞİD durdurulabilecek mi?

Steinberg: Evet bence IŞİD'in genişlemesinin durduğuna ilişkin belirtiler var. Palmira ve Ramadi'de elde ettikleri zaferlerden kötümserliğe kapılmamak gerekiyor. 2014'te elde ettikleri zaferlerin tekrarlanması mümkün değil. Ancak yine de örgüt geri püskürtülene kadar 3 yıllık bir zaman gerektiği yönündeki Amerikan tahminlerinin oldukça iyimser olduğunu da göz önüne almalıyız. Bu belki çok daha uzun sürecektir.Irak'ın bu problemi çözecek durumda olmadığını düşünürsek Amerika ve müttefik güçlerin hava saldırıları daha uzun bir süre sonuçsuz kalacaktır. Bu saldırılar sorunu yalnızca perdeler ama yok etmez.