'IŞİD, iki ülkenin metro sistemlerinde intihar eylemi hazırlığında'

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, IŞİD'in kendisine karşı hava operasyonu düzenleyen ABD ve Fransa'daki metro sistemlerine saldırı hazırlığında olduğuna dair güvenilir istihbarat elde ettiklerini söyledi.

BM Genel Kurulu görüşmeleri için New York'ta bulunan İbadi, gazetecilere yaptığı açıklamada, bilginin Irak'ta yakalanan IŞİD militanlarından elde edildiğini belirterek, olayın detaylarını öğrenince bilginin güvenilir olduğuna kanaat getirdiğini kaydetti.



Saldırının Paris ve ABD metrolarına yönelik planlandığını öğrendiklerini anlatan İbadi, isimler, detaylar ve tarihlere ilişkin yaptıkları derinlemesine incelemede planın ciddi olduğunun görüldüğünü söyledi.



Abadi, gazetecilerin, saldırı planının önlenip önlenmediğine ilişkin sorusu üzerine de, bunun bir örgüt planı olduğunu ve bir kaç kişinin yakalanması ile planın devre dışı bırakıldığının söylenemeyeceğini ifade etti. Yakalananların Iraklı olmadığını kaydeden İbadi, ABD'de saldırı planlanan metro ismini ise vermedi.



Öte yandan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Caitlin Hayden ise böyle bir saldırı planını teyit etmedi. Hayden, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



“Başbakan Abadi'nin yorumlarını gördük. Böyle bir saldırı planını teyit etmiyoruz ve daha fazla tespitte bulunmadan önce Iraklı ortaklarımızdan alınacak her bilgiyi gözden geçirmek zorundayız. Tüm tehditleri ciddiye alıyoruz ve ortaklarımızdan aldığımız bilgileri her zaman olduğu gibi doğrulamaya çalışıyoruz. Başkan Obama liderliğinde toplanan Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen oturumda gördüğünüz gibi, şu an yabancı savaşçılar konusuna odaklanmış durumdayız".