IŞİD iki hafta içinde 700 kişiyi katletti

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) geçtiğimiz iki haftada Suriye'nin doğusundaki el-Şeytaat adlı Arap aşiretinden 700 kişiyi katlettiğini açıkladı.
İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) geçtiğimiz iki haftada Suriye’nin doğusundaki el-Şeytaat adlı Arap aşiretinden 700 kişiyi katlettiğini açıkladı.
Aşiret üyelerinin çoğunun kafaları kesilerek öldürüldüğü ifade edildi. IŞİD’le el-Şeytaat aşireti arasında bir süredir çatışmalar yaşanıyordu.