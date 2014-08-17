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IŞİD iki hafta içinde 700 kişiyi katletti

Irak Şam İslam Devleti'nin son 15 günde Suriye'de el-Şeytaat isimli Arap aşiretinden 700 kişiyi katlettiği açıklandı

17 Ağustos 2014 01:05

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak-Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) geçtiğimiz iki haftada Suriye'nin doğusundaki el-Şeytaat adlı Arap aşiretinden 700 kişiyi katlettiğini açıkladı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Irak-Şam İslam Devleti’nin (IŞİD) geçtiğimiz iki haftada Suriye’nin doğusundaki el-Şeytaat adlı Arap aşiretinden 700 kişiyi katlettiğini açıkladı.

Aşiret üyelerinin çoğunun kafaları kesilerek öldürüldüğü ifade edildi. IŞİD’le el-Şeytaat aşireti arasında bir süredir çatışmalar yaşanıyordu.

 

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