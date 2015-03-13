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Dünya

IŞİD, idam kararlarında 'aşırıya kaçan' yargıcını idam etti

Yargıcın birçok kişi hakkında dinden çıkma suçlamasıyla idam kararı aldığı belirtildi

13 Mart 2015 11:19

Irak ve Suriye’de terör estiremeye devam eden IŞİD, tekfir ve idam kararlarında aşırıya kaçtığı belirtilen bir yargıcı idam etti.

Alman Der Spiegel’in internet sayfasında yer verdiği habere göre IŞİD, şeriat komisyonu sorumlusu Tunus kökenli yargıç Abu Cafer el-Hattab’ı tekfir anlayışını gereğinden fazla kullanarak, idam kararlarında aşırıya kaçtığı gerekçesiyle öldürdü.

Yargıcın birçok kişi hakkında dinden çıkma suçlamasıyla idam kararı aldığı belirtildi.

Al-Monitor haber portalına dayandırılan haberde, Hattab ile birlikte tekfir anlayışını aşırı yorumlayan üst düzey IŞİD sorumlularının da tutuklandığı ancak Hattab dışındaki diğer tutukluların akıbetinin bilinmediği kaydedildi.

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