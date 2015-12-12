IŞİD, Homeland'den ilham almış

Gaziantep’te ele geçirilen IŞİD arşivinde, canlı bomba yeleklerinin Homeland dizisinden esinlenerek oluşturulduğu ortaya çıktı.

Ankara’da 10 Ekim’de yaşanan eş zamanlı çifte canlı bomba eylemi sonrasında terör örgütü IŞİD’e yönelik operasyonlarda, örgütün Türkiye’deki eylem talimatlarını Suriye’de yaşayan Ebu Zeynep kod adlı örgüt yöneticisinden aldığı ileri sürüldü.

IŞİD’in Ankara eylemi sonrasında Gaziantep merkezli iki ayrı operasyonda, örgütün bir yıldır yürüttüğü çalışmalar günışığına çıkarıldı.

Ebu Ali sorumlu

Milliyet’in ulaştığı bilgilere göre, halen hem Ankara’daki barış mitingindeki canlı bomba eylemi hem de Gaziantep’teki IŞİD örgütlenmesi nedeniyle hakkında arama/yakalama kararı çıkartılan “Ebu Ali” kod adlı Yunus Durmaz’ın, örgütün Türkiye genel sorumlusu olduğu belirlendi. Daha önce Afganistan’da silahlı saldırı, bomba yapımı ve istihbarat/keşif eğitimi aldığı tespit edilen Durmaz’ın, Türkiye genelinde pek çok yerin istihbarat ve keşfini yaptırdığı belirlendi. Durmaz’ın, örgütün Suriye’deki yönetim kadrosunda yeralan Ebu Zeynep kod adlı IŞİD’çi ile kurye üzerinden temas kurduğu anlaşıldı.

Gaziantep’te elde edilen dijital verilerin çözümlenmesi sonrasında, Durmaz’ın Suriye’den her ay 50 bin dolar getiren kuryeler aracılığıyla Ebu Zeynep’i bilgilendirdiği, onay alınca da eylemlerin gerçekleştirildiği belirlendi. Bu çerçevede, Ankara ve Suruç’taki canlı bomba eylemleri için onayın Ebu Zeynep tarafından kurye ile Durmaz’a bildirildiği saptandı.

Yapılan çalışmalarda, IŞİD’in Türkiye ile ilgilenen hiyerarşik tablosu da ortaya çıkarıldı.

Buna göre örgüt lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin altında Türkiye askeri sorumlusu Muhammed El Iraki’nin, El Iraki’nin altında Ebu El Ambari’nin, El Ambari’nin altında ise Ebu Zeynep’in görev aldığı tespit edildi. Iraklı olan El Iraki’nin, kısa süre öncesine kadar IŞİD kontrolündeki Tel Abyad bölgesinde konuşlandığı, ancak bölgenin IŞİD’in elinden çıkmasıyla daha iç kesimlere geçtiği tespit edildi.

Arap kökenli olduğu değerlendirilen El Ambari’nin ise Ebu Zeynep ile El Bağdadi’ye bilgilendirmeler yaptığı ve eylemlerle ilgili karar alma mekanizmasında yeraldığı ortaya çıkarıldı. Ebu Zeynep’in ise Suudi ya da Katar kökenli olabileceği yönünde bilgiler bulunduğu öğrenildi.

Soruşturma çerçevesinde, IŞİD’in Türkiye kolunun canlı bombaların kullandığı yeleklerin imalini gerçekleştirdikleri atölyelerin kuruluşu ile canlı bomba yelekleri için ünlü Homeland dizisinden ilham aldıkları tespit edildi. Özellikle canlı bomba yeleklerinin, bu dizidekine benzer olarak imal edildiği ve eylemlere gidecek IŞİD üyelerine teslim edildiği ortaya çıkarıldı.