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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD Hırvat rehineyi öldürmekle tehdit etti

IŞİD Mısır'da kaçırdığı bir Hırvat rehineyi öldürmekle tehdit etti. Mısır cezaevlerinde bulunan bazı kadın mahkumların 48 saat içinde salıverilmesi talep ediliyor. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Pusiv Mısır'a hareket etti.

06 Ağustos 2015 11:44


IŞİD'e biat ederek 'Sina Vilayeti' ismini alan Ensar Beyt'ül Makdis örgütü militanları 31 yaşındaki Hırvatistan vatandaşı Tomislav S.'yi geçen ay Kahire'de kaçırmıştı. Fransız petrol şirketi Geophysique (CGG), kaçırılan kişinin elemanlarından biri olduğunu doğrulamıştı.

IŞİD'in yayınladığı bir videoda Hırvat rehine Tomislav S. örgüt bildirisini okurken görülüyor. Mısır cezaevlerinde bulunan bazı kadın mahkumların 48 saat içinde salıverilmemesi halinde IŞİD tarafından öldürüleceğini söylüyor. Hırvat rehinenin örgüt bildirisini eli bıçaklı bir IŞİD mensubunun önünde diz çökmüş halde okuması dikkat çekiyor. Hırvatistan Dışişleri Bakanı Vesna Pusiv'in gelişme üzerine Mısır'a hareket ettiği bildirildi.

IŞİD Mısır'da yüzlerce kişi öldürdü

Mısır'da IŞİD saldırıları eski devlet başkanı Muhammed Mursi'nin bundan iki yıl önce askerler tarafından iktidardan uzaklaştırılmasından sonra başladı. Saldırılarda şimdiye kadar yüzlerce asker ve polis hayatını kaybetti. IŞİD, Mısır'da geçen ay düzenlediği son koordineli saldırılarda bir dizi karakolu hedef almış, İsrail ve Gazze Şeridi sınırındaki Şeyh Zuveyd'i ele geçirmişti.

Kendini 'halife' ilan ederek 'Halife İbrahim' adını alan IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin destekçileri bundan bir yıl öncesinde sadece Irak ve Suriye'ye odaklanmıştı. Şimdi IŞİD, biat eden örgütler aracılığıyla hızla etkinliğini artırıyor. Örgüt, Libya'da da güç kazanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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