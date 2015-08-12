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Dünya
Deutsche Welle

‘IŞİD Hırvat rehineyi öldürdü’

IŞİD’in Mısır’daki kolu ‘Sina Vilayeti’nin, elindeki Hırvat rehine Tomislav Salopek’i başını keserek öldürdüğü iddia edildi.

12 Ağustos 2015 19:40


IŞİD'in, üç hafta once kaçırılan Hırvatistan vatandaşı Tomislav Salopek'i başını keserek öldürdüğü iddia edildi. İslami terör örgütlerinin internetteki faaliyetlerini izleyen SITE şirketi, 31 yaşındaki Salopek'in başı kesilmiş cansız bedenini gösteren bir fotoğraf yayınlandığını bildirdi.

IŞİD'in Mısır'daki kolu ‘Sina Vilayeti'nin Twitter hesabında 12 Ağustos'ta yayınlanan ve diğer IŞİD'e yakın internet sitelerinde de görülen fotoğrafın gerçek olup olmadığı henüz resmi kaynaklarca doğrulanmadı.

Fransız petrol şirketi CGG'nin Mısır'daki kardeş şirketinde çalışan Salopek, 22 Temmuz'da Kahire yakınlarında kaçırılmıştı.

Terör örgütü, geçen hafta bir video yayınlayarak Salopek'in ellerinde olduğunu, Mısır hükümetinin hapiste tutuklu ‘Müslüman kadınları' serbest bırakmaması halinde 48 saat içinde öldürüleceği tehdidinde bulunmuştu. Salopek, ‘Sina Vilayeti'nin kaçırdığı ilk yabancı olmuştu.

Mısır İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu fotoğraftan haberdar olunduğu, gerekli kontrollerin yapıldığı, Salopek'in öldürüldüğünün teyit edilmesi durumunda kamuoyuna açıklama yapılacağı kaydedildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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