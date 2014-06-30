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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD hilafet devleti kurdu

Terör örgütü Irak Şam İslam Devleti hilafet devleti kurduğunu açıkladı.

30 Haziran 2014 16:09


Açıklama, terör örgütü IŞİD'in sözcüsü Ebu Muhammed El Adnani'nin internette yayınladığı yeni ses kaydında yapıldı. Örgütün hilafet devleti kurduğu, Ebu Bekir El Bağdadi'nin halife ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "tüm Müslümanları hilafet devletine biat etmeye çağırıyoruz" denildi.

Öte yandan IŞİD'e bağlı teröristler, Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 9 muhalifi çarmıha gerdi. Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, muhaliflerin bir meydanda çarmıha gerildiğini, terör örgütünce "ibret olması için" cesetlerin 3 gün meydanda bekletileceğini bildirdi.

Suriye'de bazı bölgeleri elinde tutan IŞİD, haziran ayı başında Irak'ta da birçok şehirde kontrolü ele geçirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Irak ordusunun Tikrit'te başlattığı geniş kapsamlı operasyonla ilgili farklı haberler geliyor. BBC, görgü tanıklarına dayandırdığı haberinde, Iraklı askerlerin şiddetli direniş karşısında geri çekildiğini bildirdi. Irak hükümetine bağlı El Sümeriye haber portalı ise "ordunun Tikrit'te ilerlediğini, kentin büyük kısmının isyancılardan temizlendiğini" duyurdu. IŞİD'e bağlı teröristlerin 11 Haziran'da ele geçirdiği Tikrit, stratejik açıdan önem taşıyor.

Bu arada Irak hükümetinin Rusya’dan satın aldığı 5 savaş jeti Irak'a ulaştı. Irak Savunma Bakanlığı Sukhoi Su-25 tipi savaş jetlerinin kısa bir süre içinde kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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